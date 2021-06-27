التحقيق في واقعة قيام رجل بقتل ربة منزل تربطهما صلة نسب ثم انتحر بالشرقية









تباشر نيابة أولاد صقر التحقيق في واقعة قيام رجل بقتل ربة منزل تربطهما صلة نسب داخل منزلها بقرية الفرس التابعة لمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية ثم قيام المتهم بالانتحار.



وكان اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة أولاد صقر بلاغا بالعثور على سيدة جثة " هاجر. م. إ " 28 عاما ربة منزل هامدة داخل منزلها بقرية الفرس التابعة لمركز أولاد صقر مصابة بعدة طعنات بأنحاء متفرقة من جسدها.



انتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخص يدعى "مصطفى. ع. م " 30 سنة عامل بناء حيت تربطة صلة نسبة بالمجني عليها حيث تبين أن المتوفية "زوجها شقيق زوجة القاتل".



وتبين أن المتهم اقتحم منزل السيدة مرتديا نقاب وقام بقلتها بـ 4 طعنات نافذة مستغلا عدم تواجد زوجها أو ابنيها في المنزل وسارع بالمغادرة فيما شك الأهالي في أمره لخروجه مسرعا وحاولوا ملاحقته إلا أنه استقل توك توك برفقة شخص آخر ولاذ بالفرار. وفي وقت لاحق تبين أن المتهم توجه إلى منزله في حالة إعياء شديدة وجرى نقله إلى المستشفى وتبين وفاته متاثار بتناوله حباية غلة "سامة".



ألقت الشرطة القبض على سائق التوك توك وتم التحفظ على الجثتين بمشرحة المستشفى وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.