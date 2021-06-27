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رفع 10 آلاف طن قمامة وإزالة 825 حالة إشغالات متنوعة بمراكز الفيوم خلال أسبوع

الأحد 27/يونيو/2021 - 03:02 م
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
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نظمت محافظة الفيوم عددًا من الحملات المكبرة للنظافة العامة ورفع الإشغالات بمراكز الفيوم وإطسا وسنورس وطامية، خلال الأسبوع الماضي، تمكنت خلالها من رفع 10 آلاف و589 طن قمامة، وإزالة 825 حالة إشغالات متنوعة، وتركيب وصيانة 1941 كشاف إنارة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وكذلك رفع الإشغالات والتعديات بمختلف صورها على الطرق بجميع مراكز المحافظة.

قال الأستاذ أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، أنه تم تنظيم 170 حملة للنظافة ورفع القمامة والإشغالات خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن رفع 3200 طن قمامة وأتربة ومخلفات بناء بمناطق التجمعات بنطاق أحياء وشوارع المدينة ومنطقة قحافة والطريق الدائري والطرق العامة ومداخل القري التابعة لمركز الفيوم، كما تم إزالة 210 حالة إشغالات متنوعة عبارة عن 70 عائق و80 إزالة فورية و60 إشغالات عامة ومتحركة، من الشوارع الرئيسية والميادين والطرق العامة بالمدينة والشوارع الجانبية والطرق العمومية بقري المركز، لتيسير حركة المارة وضبط الشارع، فضلًا عن تحرير 75 محضر إشغالات.

وأضاف، أنه تم صيانة وتركيب عدد 400 كشاف إنارة بالشوارع الداخلية بأحياء المدينة، والطرق العمومية بقري تلات وزاوية الكرادسة ومنشاة عبدالله وطريق دسيا الفيوم، منها صيانة 270 كشاف إنارة وتركيب 130 كشاف ليد بالأعمدة، وكذا زراعة الجزيرة الوسطي المجاورة لميدان الشيخ حسن، وزراعة الأحواض بكورنيش باغوص خلف الملجًا، فضلًا عن صيانة وتطوير ميادين الدكتور عبدالرحيم شحاتة، والفنية، والشيخ حسن.

وكشف الأستاذ خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، أنه تم تنظيم 37 حملة مكبرة للنظافة ورفع المخلفات والإشغالات بنطاق المدينة وقرى المركز خلال الأسبوع الماضي، تمكنت من رفع 3380 طن قمامة وأتربة ومخلفات بناء، وإزالة 58 حالة إشغالات متنوعة في المهد، كما تم صيانة 370 كشاف إنارة بشوارع مدينة إطسا والقرى التابعة.

فيما أشار المهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، أن الحملات أسفرت عن رفع 2129 طن قمامة وأتربة ومخلفات بناء بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز، وإزالة 236 حالة إشغالات متنوعة، فضلًا عن تركيب وصيانة 321 كشاف إنارة بمدينة سنورس وقرى المركز.

ولفت، الأستاذ ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، أنه تم تنظيم 30 حملة مكبرة للنظافة ورفع الاشغالات بنطاق المركز، أسفرت عن رفع 1880 طن قمامة وأتربة بشوارع المدينة وقرى المركز، كما تم إزالة 310 حالة إشغالات متنوعة بمدينة طامية وقري الروضة وفانوس ودار السلام، فضلًا عن صيانة 850 كشاف إنارة بالشوارع الرئيسية بمدينة طامية والوحدات القروية وطريق القاهرة الفيوم بنطاق المركز.
رفع 10 آلاف طن قمامة وإزالة 825 حالة إشغالات متنوعة بمراكز الفيوم خلال أسبوع
رفع 10 آلاف طن قمامة وإزالة 825 حالة إشغالات متنوعة بمراكز الفيوم خلال أسبوع
رفع 10 آلاف طن قمامة وإزالة 825 حالة إشغالات متنوعة بمراكز الفيوم خلال أسبوع
رفع 10 آلاف طن قمامة وإزالة 825 حالة إشغالات متنوعة بمراكز الفيوم خلال أسبوع
رفع 10 آلاف طن قمامة وإزالة 825 حالة إشغالات متنوعة بمراكز الفيوم خلال أسبوع
رفع 10 آلاف طن قمامة وإزالة 825 حالة إشغالات متنوعة بمراكز الفيوم خلال أسبوع
رفع 10 آلاف طن قمامة وإزالة 825 حالة إشغالات متنوعة بمراكز الفيوم خلال أسبوع
رفع 10 آلاف طن قمامة وإزالة 825 حالة إشغالات متنوعة بمراكز الفيوم خلال أسبوع

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