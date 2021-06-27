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وزير الخارجية العراقي: تم بحث القضايا السياسية المتعلقة بالمنطقة

الأحد 27/يونيو/2021 - 03:01 م
العراق
العراق
وكالات
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قال وزير الخارجية العراقي نوري المالكي، اليوم الأحد، إنه تم بحث القضايا السياسية المتعلقة بالمنطقة.

 

وأضاف وزير الخارجية العراقي، في مؤتمر صحفي عقب القمة الثلاثية في العراق، أن الوفود المشتركة أنشأت آليات العمل في المجال الاقتصادي.

 

وأكد وزير الخارجية العراقي، استثمار الفرص الاقتصادية والسياسية والعمل المشترك.

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وزير الخارجية العراقي القضايا السياسية العراق

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