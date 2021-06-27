وزير خارجية الأردن: العلاقة مع مصر والعراق تنطلق من تاريخ ومصالح مشتركة

قال أيمن الصفدي، وزير خارجية الأردن، إن قمة زعماء مصر والعراق والأردن اليوم دخلت في نقاش مستفيض حول القضايا التي يمكن تعزيز التعاون في كافة المجالات فيها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وموقفنا منها واحد بأن السلام الشامل لن يتحقق سوى بتلبية جميع حقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها دولة مستقلة على حدود 67 عاصمتها القدس الشرقية.





وأضاف "الصفدي"، خلال مؤتمر صحفي مع وزراء خارجية مصر والعراق، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أننا نقف معًا في مواجهة التحديات المشتركة، ونقف إلي جانب العراق في إعادة الإعمار والبناء.



