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آخر موعد 3 يوليو.. كل ما تريد معرفته عن وظائف المحطات النووية

الأحد 27/يونيو/2021 - 03:06 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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بدأ العد التنازلي لموعد التقديم في وظائف المحطات النووية التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الأخيرة، ليبدأ الراغبين في التقدم إليها تجهيز الأوراق المطلوبة ليلتحقوا بتلك الوظائف.

الوظائف الشاغرة
والوظائف المطروحة تنقسم إلى قسمين، وظائف عادية وعددها 300 وظيفة، إضافة أيضًا إلى 6 وظائف إدارية عليا تشمل 3 رؤساء قطاعات، و3 مديرين عموم، أما وظائف المكافآت الشاملة فهي تشمل 20 سائقًا و10 سكرتارية و10 عمال خدمات بنظام المكافأة الشاملة.

وتم الإعلان 300 فرصة عمل من الدرجة الأولى فما دون، وهو ما يعني الحاجة إلى 300 شخص سيتم تعيينهم؛ حيث يشترط على المتقدمين لوظائف الدرجة الأولى ألا تزيد السن على 45 عامًا، ووظائف الدرجة الثانية ألا تزيد على 40 عامًا، والدرجة الثالثة لا تزيد على 35 عامًا.

وتم الإعلان أيضًا عن 6 وظائف قيادية بالهيئة؛ منها 3 رؤساء قطاع، وكذلك 3 مديري عام، دون تحديد شرط معين للسن؛ ولكن طبعًا يجب أن تكون السن مناسبة للعطاء بالهيئة.

وهناك وظائف عن طريق التعاقد بالمكافأة الشاملة، تشمل 35 شخصًا (سكرتارية وسائقين وخدمات معاونة)، ولا تزيد السن على 35 عامًا، مع التأكيد أن الراتب يتم تحديده بناءً على أداء الموظف وتقرير الكفاءة الخاص به ومدى انضباطه وكفاءته.



الشروط المطلوبة
- ألا يزيد سن المتقدمين لوظائف الدرجة الأولي عن 45 عامًا، ولا يزيد المتقدمين لوظائف الدرجة الثانية عن 40 عامًا، بينما الدرجات الثالثة والرابعة والخامسة، والتعاقد عن 35 عامًا.

- أن يكون التقدير التراكمي للمتقدم “جيد” علي الأقل، وأيضًا تقدير العام الأخير لا يقل عن جيد، مع ضرورة إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

- علي المتقدم لجميع الوظائف استيفاء الشروط الواردة بلائحة نظام العاملين بالهيئة، والشروط الموضحة علي الموقع الإلكتروني بالهيئة ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، واجتياز  الاختبارات المقررة في هذا الشأن.


آخر موعد لسحب الكراسات
وحسب المسئولين، فآخر موعد لسحب كراسات الوظائف التى أعلنت عنها الهيئة السبت المقبل 3 يوليو فى تمام الساعة 6 مساءً، مؤكدا أنه سيتم البدء فى تقديم الملفات بعد اسيفائها اعتبارا من 4 يوليو 2021 حتى 4 أغسطس 2021 عدا أيام الجمع وعيد الأضحى المبارك، ولن يقبل سحب وتقديم الملفات التى ترد قبل أو بعد المدد الموضحة.



ويتراوح سعر كراسة الشروط للتقديم في وظائف هيئة المحطات النووية بين 200 جنيه للوظائف العليا و100 جنيه للوظائف العادية، علي أن تسدد عبر ماكينات الدفع أو نقدًا من خلال مقر الهيئة.

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