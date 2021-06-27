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وزير خارجية الأردن: نقف مع مصر والسودان في أزمة سد النهضة

الأحد 27/يونيو/2021 - 03:07 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال أيمن الصفدي، وزير خارجية الأردن، إننا نقف بالمطلق مع أشقائنا في مصر والسودان في موقفهم من أزمة سد النهضة وهو موقف المستند للقانون الدولي المرتكز على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم يلبي الحقوق المشروعة لكل الدول المعنية بالسد.

وأضاف "الصفدي"، خلال مؤتمر صحفي مع وزراء خارجية مصر والعراق، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن أمن مصر المائي جزء من الأمن العربي وجميعنا نقف مع مصر في موقفها.

وتابع وزير خارجية الأردن، أنه كان هناك تأكيدا واضحا من قمة الزعماء على هذا الموقف.

وأكد، أن العلاقة بين الأردن ومصر والعراق تنطلق من تاريخ مشترك، ومصالح مشتركة ورؤى سياسية مشتركة والتعاون بين الدول الثلاث يسهم بشكل كبير في تحقيق الأفضل للمنطقة برمتها.

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