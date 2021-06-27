عودة حركة القطارات بعد توقف بسبب عبور جرار زراعي شريط السكة الحديد بالإسماعيلية

عادت منذ قليل حركة سير القطارات إلى طبيعتها، وذلك عقب رفع جرار زراعى ومقطورته، من علي شريط السكة الحديد أمام عزبة الشنواني التابعة لمركز ومدينة التل الكبير، مما تسبب فى تعطل حركة القطار رقم 589 القادم من الإسكندرية والمتجه إلى الإسماعيلية وبورسعيد، ولم ينجح الجرار الزراعي فى عبور القضبان وتوقف.



وكان اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بتوقف حركة قطار الإسكندرية بورسعيد أمام عزبة الشنوانى التابعة لدائرة مركز التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية بسبب توقف جرار زراعى بمقطورة على القضبان.



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى مكان البلاغ، كما انتقل المحاسب أحمد العايدى رئيس مركز ومدينة التل الكبير إلى مكان البلاغ وتمكنت معدات الوحدة المحلية من رفع الجرار والمقطورة من على القضبان.

تم التحفظ على الجرار الزراعى والمقطورة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق وضبط قائد الجرار.

