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لقطات من احتفال نجوم FAST 9 بعرضه الخاص

الأحد 27/يونيو/2021 - 03:10 م
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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لقطات من احتفال نجوم FAST 9 بعرضه الخاص

احتفل صناع فيلم FAST 9 بالعرض الخاص للفيلم، لفيلم فاست ناين، بمدينة يونيفرسال سيتي، التابعة للشركة المنتجة للفيلم بولاية كاليفورنيا.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص الذي شارك به النجمة تشارليز ثيرون والنجمة جوردانا برويستير.


وشاركت المغنية والممثلة الشابة باريس جاكسون ابنة العملاق الراحل مايكل جاكسون في مراسة الاحتفال بعرض فيلم FAST 9 ضمن سلسلة أفلام فاست أند فيريوس.


ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من حضور باريس للسجادة الحمراء للحفل، الذي شارك به نجوم وصناع الفيلم بمدينة يونيفرسال سيتي التابعة لشركة الانتاج السينمائي يونيفرسال.


احتفلت شركة الإنتاج السينمائي الأمريكية الشهيرة Universal Studios بقرب طرح الجزء التاسع من سلسلة أفلام Fast and Furious بطريقة نادرة.


فقد أعلنت الشركة عن طرح ساعة نادرة مستوحاة من أحداث الفيلم، وتتمتع بقدر كبير من الرفاهية والدقة بالتعاون مع ماركة تصنيع الساعات الفخمة Jacob & Co.


ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، اللقطات الرسمية للساعة الجديدة، التي أعلن عنها باسم Twin Turbo Fast & Furious،في إشارة لعنوان الفيلم.
ووفق التقرير، الأمر المذهل بشأن الساعة الجديدة هو تكلفتها، التي تعد أغلى من سعر سيارة سباقات خارقة، حيث من المقرر أن تطرح الساعة بسعر يتخطى نصف مليون دولار، وتحديدا 580،000 ألف دولار.


وقررت الشركة تصنيع 9 ساعات فقط من هذه النسخة.
ومن المقرر توفر الساعة للبيع بالتزامن مع طرح الجزء التاسع من سلسلة أفلام Fast and Furious بصالات العرض الأمريكية في يوم 25 يونيو الجاري.

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