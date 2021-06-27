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داكوتا جونسون بإطلالة زرقاء في لقطات جديدة من تصوير Persuasion

الأحد 27/يونيو/2021 - 03:10 م
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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داكوتا جونسون بإطلالة زرقاء في لقطات جديدة من تصوير Persuasion

ظهرت النجمة داكوتا جونسون في لقطات جديدة من تصوير مشاهد فيلمها الجديد الذي تتعاون به مع شبكة نتفليكس للبث الإلكتروني.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من موقع تصوير الفيلم ظهرت بها داكوتا متقمصة لشخصيتها، التي تحمل اسم "آنا إيليوت"، بالفيلم الذي يحمل عنوان Persuasion.

وتستوحى احداث الفيلم من رواية تحمل العنوان نفسه للكاتبة "جان أوستن"، وهي رواية كلاسيكية سبق وأن طرحت أفلام مستوحاة منها.

ويجري حاليا تصوير مشاهد الفيلم الجديد لداكوتا بمدينة Dorset، في حضور ممثل يشاركها في بطولة الفيلم لم يستدل على هويته.

وعرفت داكوتا جونسون بظهورها كنجمة لثلاثية أفلام Fifty Shades Of Grey، والتي كانت مستوحاة أيضا من روايات تحمل العنوان نفسه.

وكانت قد اثارات النجمة الشابة داكوتا جونسون تكهنات حول ارتباطها رسميا بالمغني كريس مارتن، بعد سنوات قضتها في الارتباط به بشكل غير رسمي.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن هذه التكهنات نتجت عن ظهور داكوتا مؤخرا في لقطات جديدة، ظهرت خلالها مرتدية لـ خاتم جديد عملاق الحجم.

وعرف كريس مارتن بكونه المغني الرئيسي لفرقة الموسيقى الشهيرة، كولد بلاي.

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