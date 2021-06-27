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هذا ما واجهته فلورنس باف في أول أيام تصوير Black Widow

الأحد 27/يونيو/2021 - 03:11 م
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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هذا ما واجهته فلورنس باف في أول أيام تصوير Black Widow

أجرت النجمة الشابة فلورنس باف حواراً مع صحيفة ذا صن البريطانية تحدثت خلال عن مشاركته في بطولة فيلم بلاك ويدو مع النجمة الكبيرة سكارليت جوهانسن.


ويعد الفيلم أحدث انتاج سينمائي لشركة ستديوهات مارفل، وأول عمل سينمائي يطرح بالسينما من عالم مارفل السينمائي خلال 2021 بعد طرح ثلاث مسلسلات.


وقالت فلورنس انه في او يوم تصوير اضطرت لمواجهة سكارليت جوهانسن في تدريب قتالي حاد.
و أعلنت شركة ستديوهات مارفل عن طرح الإعلان الترويجي الأول لفيلم Shang-Chi الذي يقدم لعالم مارفل السينمائي أول بطل خارق آسيوي.


وتناقلت الصحف الإعلان الترويجي الجديد للفيلم الذي يشهد مشاركة النجمة الآسيوية الحاصلة على جائزة جولدن جلوب أكوا فينا.

وشهد الاعلان مفاجأة عودة شخصية من شخصيات الأفلام الاولى من عالم مارفل، وهي شخصية "تيم روث" عدو الرجل الأخضر.

وكانت قد أعلنت شركة سوني عن ضم النجم الشاب آرون تايلور جونسون لشخصية جديدة من الشخصيات المشتقة من عالم مارفل السينمائي.

وبحسب صحيفة ديلي ميل، يجسد آرون شخصية كارفين الصياد، ضمن عالم الرجل العنكبوت، بعد أن سبق له الظهور في شخصية أخرى ضمن الم مارفل الشهير.


وكان أحد المرشحين لهذه الشخصية في الأيام السابقة النجم كيانو ريفز.

في الوقت نفسه، كان يتطلع عشاق عالم مارفل السينمائي لظهور الثلاثي الذي سبق وجسد شخصية الرجل العنكبوت في افلام سوني ومن ضمنهم أندرو جارفيلد، في فيلم سبايدر مان المرتقب ضمن عالم مارفل السينمائي.

وبحسب صحيفة ديلي ميل، أكد النجم أندرو جارفيلد انه لن يظهر في الفيلم المقبل لسبايدر مان، في حين تتوفر أنباء قوية عن ظهور النجم توبي مجواير.

ويطرح فيلم سبايدر مان الجزء الثالث ضمن عالم مارفل السينمائي نهاية 2021.

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