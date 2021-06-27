لبحث القضية الفلسطينية وسد النهضة.. ننشر البيان الختامي لاجتماع 'الصحفيين العرب'

عقدت الأمانة العامة للاتحاد العام للصحفيين العرب اجتماعها برئاسة مؤيد اللامي رئيس اتحاد الصحفيين العرب بمقر الإتحاد بالقاهرة يوم الأحد 27 يونية 2021.

وتضمن جدول الأعمال قضايا سياسية و مهنية و تنظيمية ، خصوصا الأوضاع في فلسطين المحتلة ، و بالأخص في غزة إثر العدوان الغاشم الذي شنته قوات الاحتلال الصهيوني.

وناقش اجتماع الأمانة العامة للاتحاد بشكل مستفيض الأوضاع في فلسطين المحتلة في ضوء العرض الشامل الذي قدمه الزميل ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين عضو الأمانة العامة للاتحاد الذي استعرض من خلاله التفاصيل المرتبطة بهذا العدوان ، حيث اقترف العدو حربا حقيقية في حق الشعب الفلسطيني، و ركز العدوان بصفة خاصة على استهداف وسائل الإعلام، من قتل الصحفيين والتضييق عليهم و اعتقالهم و سجنهم وقصف و تدمير لعشرات وسائل الإعلام و هدم لبيوتهم و تشريد أسرهم.

وجدد الاتحاد التنديد بالعدوان الإسرائيلي الغاشم ، ويؤكد تضامنه المطلق و اللا مشروط مع الشعب الفلسطيني البطل ، و وقوفه الثابت إلى جانب الصحفيين الفلسطينيين و مساندته غير المحدودة للجهود الجبارة التي تقودها نقابة الصحفيين الفلسطينيين.

وانتهت المناقشة إلى القرارات التالية:

أولًا: التنسيق مع الاتحاد العام للمحامين العرب لمتابعة مجرمي الحرب الصهاينة في القضاء الدولي.

ثانيًا: مواصلة التنسيق مع الاتحاد الدولي للصحفيين في شأن تقديم شكاوي ضد مجرمي الحرب الصهاينة أمام المحكمة الجنائية الدولية ، و لدى المنظمات الدولية المختصة.

ثالثًا: تنظيم مؤتمر بالقاهرة بمشاركة سياسيين و إعلاميين و صحفيين فلسطينيين من ضحايا العدوان الإسرائيلي و الاتحاد الدولي للصحفيين و الاتحاد الأفريقي للصحفيين و التنظيمات الصحفية العربية.

رابعًا: تنظيم زيارة تضامنية لغزة في المدى القريب للتعبير عن التضامن و تكون هذه الزيارة مناسبة للإعلان عن مبادرة تضامنية.

وناقش اجتماع الأمانة العامة مجمل الأوضاع الصحفية في البلدان العربية، في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم العربي في ضوء تداعيات جائحة كورونا، حيث تعرضت وسائل الإعلام العربية إلى انتكاسة حقيقية، كانت أبرز عناوينها طرد الصحفيين وتخفيض أجور آخرين وتقليص ساعات العمل لعدد آخر منهم، في الوقت الذي قام فيه الصحفيون العرب بأدوار مهمة في تحقيق التعبئة الوطنية و التوعية بخطورة الوباء والتصدي للأخبار الزائفة والكاذبة، وإقناع المواطنين بشرعية وفعالية التدابير الاحترازية التي أعلنت في الدول العربية، كما أن بعض الحكومات استغلت هذه الظروف الطارئة لممارسة مزيد من التضييق على حرية الصحافة وعلى الصحفيين، في هذا الصدد فإن الاتحاد العام للصحفيين العرب يدعو الحكومات العربية إلى إلغاء جميع القرارات التي تسببت في إضرار مادية ومعنوية للصحفيين العرب، وتخصيص دعم مالي عمومي لوسائل الإعلام العربية لمواجهة التكاليف المترتبة على تداعيات الوباء، ويلح في المطالبة بضرورة وضع حد لجميع المحاكمات والمتابعات ضد الصحفيين.

وناقشت الأمانة العامة للاتحاد جملة من التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي وفي القلب منها قضية سد النهضة، حيث شددت الأمانة العامة على دعمها المطلق لمصر والسودان فى مواجهة التعنت غير المبرر لحكومة إثيوبيا بشأن مفاوضات سد النهضة، والذي يمثل تهديدًا للحق في الحياة للشعبين الشقيقين المصري والسوداني، ويدعو الاتحاد وسائل الإعلام العربي إلى التعريف بحقيقة القضية وحق الشعبين العربيين الذي يتفق مع المواثيق الدولية.

كما ناقشت الأمانة العامة القضية المغربية وما صدر عن البرلمان الأوروبي حول سبتة ومليلية المدينتين العربيتين، وعبر الاتحاد عن مساندته المطلقة والفعلية للشعب المغربي في مواجهة الحملة العدائية التي تقودها إسبانيا و استخدمت فيها جميع وسائل الإعلام الإسبانية لترسيخ هذا العداء الخطير، حيث قامت بتوريط البرلمان الأوروبي ليضفي، في موقف غريب الطابع الاستعماري علي مدينتي سبتة و مليلية المغربيتين المحتلتين من تلك الدولة.

وخلال مناقشته لأوضاع النقابات والاتحادات والأوضاع الصحفية العربية، جدد الاتحاد العام للصحفيين العرب موقفه الداعم والتضامن الكامل مع الاتحاد العام للصحفيين السودانيين الذي يواجه الحل والملاحقة من السلطات السودانية.

وثمّن اتحاد الصحفيين العرب استضافة جمعية الصحفيين العمانية اجتماعات الجمعية العمومية "الكونجرس" الاتحاد الدولي للصحفيين في شهر مايو 2022 ، وأكد أن ذلك بعد انجازا للوطن العربي والجهود التي بذلت من قبل الجمعية والاتحاد والكتلة العربية فى المكتب التنفيذي.

كما أشاد بممثلي القارات الذين اجمعوا على منح هذه الفرصة للعرب ممثلة فى جمعية الصحفيين العمانية ويجدد اتحاد الصحفيين العرب ثقته فى الأشقاء بالسلطنة ويؤكد على تسخير كل جهوده لدعم الجمعية فى إنجاح هذا الحدث الكبير.