"أستفزنا بالكلام".. أقوال المتهمين بقتل عامل "بنزينة" في عين شمس

فتحت جهات التحقيق المختصة اليوم الأحد، تحقيقات موسعة في واقعة قتل عامل "بنزينة" داخل محطة وقود بمنطقة عين شمس وذلك بسبب أولوية تزويد الوقود لسيارتهما.





واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة، وقالوا إنهم أول مرة يشاهدون فيها المجنى عليه فلم يكن يوجد سابق معرفة من قبل، مضيفين أن المشاجرة لم تتعد دقائق معدودة بسبب الأولوية لتزويد الوقود لسيارتهما وكان يوجد سيارات قبلهم ورفض المجنى عليه تزويد سيارتهم بالوقود قبل الآخرين فشعروا بالاستفزاز من أسلوبه فى الكلام، فحدث مشاجرة بينهم، فتطورت إلى شتائم وتشابك بالأيدي ثم قاما المتهم الأول بإخراج سلاج أبيض من ملابسه وطعن المجنى عليه عدة طعنات فى مختلف جسمه حتى سقط جثة هامدة.





وجاء فى قرار النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وتكليف المباحث الجنائية بالتحريات حول المتهمين.





وتلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم ووفاته متأثرًا بإصابته بعدة جروح نافذة بالجسم.





وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه و(سائق، مقيم بدائرة القسم) بسبب أولوية تزويد الوقود لسيارتهما حال تواجدهما بإحدى محطات الوقود بدائرة القسم، فتطورت إلى مشاجرة تدخل على أثرها (عم الأخير "عامل" - مقيم بدائرة القسم) مصاب بجروح متفرقة بالجسم وتعدوا على بعضهما بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء كانت بحوزتهما محدثان ما بهما من إصابات والتى أودت بحياة المجنى عليه.



