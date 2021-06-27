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شكري: قمة بغداد أكدت ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث (فيديو)

الأحد 27/يونيو/2021 - 03:16 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلفه بنقل بالغ الشكر والتقدير لرئيس الوزراء العراقي على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة والتنظيم الجيد لهذه القمة الثلاثية العراقية الأردنية المصرية الثالثة.

وأضاف "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع وزراء خارجية الأردن والعراق، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أنه تم التطرق خلال القمة لما تم إنجازه من اتفاقات وتوافق حول الهدف الأساسي من هذا التجمع وهو تعزيز القدرات الاقتصادية والمؤازرة والتضامن مع الأشقاء في العراق لمواجهة التحديات العديدة خلال هذه المرحلة الجوهرية من منطلق وحدة المصير التي تجمع بين الشعوب الثلاثة والرغبة في استمرار التضامن والتلاحم بينهم لمواجهة التحديات بشكل مؤثر.

وتابع وزير الخارجية، أننا لدينا كل العزيمة بالتعاون مع العراق والأردن على الاستقرار لتنفيذ المخرجات السابقة للقمم الثلاثية وفقًا للآليات التي تم التوافق حولها، والإسهام في جميع النشاطات التي تعود بالنفع على الشعوب الثلاثة وتؤدي لتحقيق طموحاتهم نحو التقدم والتنمية.

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