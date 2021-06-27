سلطنة عمان تسجل 119 حالة وفاة و5517 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة في سلطنة عمان، 119 حالة وفاة و5517 إصابة جديدة خلال الأيام الثلاثة الماضية، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وقالت الصحة العمانية، إن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في العناية المركزة ارتفع إلى 489 شخصًا.

وكان إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورنا في سلطنة عمان، بلغ منذ تفشي الوباء 262059 حالة، وتعافى حتى الآن 229998 شخصا.