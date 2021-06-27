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نائب بالشيوخ: الرئيس حقق نموا وطفرة شاملة منذ توليه حكم البلاد

الأحد 27/يونيو/2021 - 03:20 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة - دينا عبد الستار
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هنأ النائب محمد الرشيدي،عضو مجلس الشيوخ، والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، الشعب المصري والقيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة مرور الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وقدم الرشيدي، في بيان له اليوم، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على التزامه بتحقيق نمو وطفرة شاملة منذ توليه وحمله أمانة الرئاسة ومواقفه من دعم الثوار خلال حراك 30 يونيو 2013، مؤكدا أنه تمكن من نقل البلاد إلى مراحل متقدمة على كافة المجالات خصوصا في الصحة والصناعة والزراعة والتعليم، بالإضافة إلى تحقيق التشريعات اللازمة لتوفير مناخ استثمار جيد للمصريين والأجانب، فضلا عن اهتمام الرئيس بملف العلاقات الخارجية حيث حظي هذا الملف باهتمام على قدر كبير وأعاد لمصر مكانتها سواء على مستوى الإقليم أو عالميا.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن حجم الاستثمارات العامة خلال فترة تولي الرئيس السيسي بلغ 2،4 تريليون جنيه، بمعدل زيادة قدرها 275% مُقارنة بالفترة التي كانت قبله، بجانب جهود التنمية لتنفيذ خطة تحسين أحوال الدولة بدأت بظروف صعبة وعدم استقرار، ثم شهد العالم ظروف استثنائية وغير مسبوقة في ظل جائحة كورونا، والتي فرضت على كافة الدول إعادة ترتيب الأولويات، وعلى الرغم من ذلك أولى الرئيس أهمية قصوى لملفات مهمة ملحة وفي مقدمتها قطاعي الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، والتعليم والتحول الرقمي.

وأشار النائب إلى أن الدولة حرصت على تكثيف الاستثمارات العامة في هذه المجالات، وتنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التنموية التي تعمل على تحسين جودة الحياة للمواطن، لافتا إلى أن الوضع الاقتصادي شهد أداءا جيدا، وانخفض معدل البطالة السنوي من 13% في عام 2014 إلى 7،9%، كما تراجع معدل التضخّم ليبلغ 4،4% في شهر أبريل 2021 على أساس سنوى، و1،2% على أساس شهري.

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