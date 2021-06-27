ننشر سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 27-6- 2021 في البنوك المصرية

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 27-6- 2021 حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري، في بداية التداولات، حيث سجل متوسط سعر الدينار الكويتي أمس 51.81 جنيه للشراء، و52.27 للبيع، وجاءت الأسعار على النحو التالي:





الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري 49.02 جنيه للشراء، و52.28 جنيه للبيع، بحسب التحديث الأخير، بشبكة فروع أكبر مصرف خاص في السوق المصرفية البنك التجاري الدولي CIB.





سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

أظهرت مستويات سعر صرف الكويتي مقابل نظيره المحلي عند 49.54 جنيه للشراء، و52.20 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي.





سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

حقق مستوى سعر صرف العملة الخليجية، مقابل العملة المصرية عند 48.31 جنيه للشراء، و52.20 للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية ، بحسب آخر تحديث على العملات العربية اليوم.





سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجلت مستويات سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بأكبر بنك حكومي في مصر البنك الأهلي المصري 49.11جنيه للشراء، و52.15 للبيع.



