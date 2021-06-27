وزير السياحة: سيوة متكاملة سياحيًا.. ومبادرة "اتكلم بالعربي" تحافظ على هويتنا

قال وزير السياحة والآثار إن منطقة سيوة تُعد منطقة سياحية كاملة متكاملة، وكل منطقة سياحة تعتبر منتجع سياحي متكامل، وقد ازدادت أعداد السياحة الوافدة إلى مصر منذ استئناف الحركة في يوليو ٢٠٢٠م، ولاسيما منذ بداية عام ٢٠٢١.



جاء تصريح الوزير خلال مشاركته ضيفًا في الحلقة الجديدة من برنامج "بالعربي كدة" المذاع صباح اليوم الأحد على قناة dmc، ضمن تنفيذ وزارة الهجرة لأهداف المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" للحفاظ على الهوية الوطنية المصرية في نفوس أجيالنا الناشئة في الخارج.



وأوضح الوزير، أن الدولة تعيد بناء نفسها بكافة أركانها، مثل العاصمة الإدارية، وطرق الربط بين المحافظات المختلفة، والمدارس والمستشفيات، والاهتمام بالمصريين في الخارج.



وقال الوزير إن كل محافظة داخل مصر تستطيع أن تحمل على عاتقها سياحة مصر بمفردها، وزيارة الأماكن السياحية المكشوفة بشكل عام هي المفضلة، والوزارة تهتم بمختلف المحافظات.



وثمن الوزير مبادرة "اتكلم عربي"، حيث تربط المصريين في الخارج ببلدهم في الداخل، والمصريين في الخارج هم سفراء بلادهم، ولذلك يتم التنسيق مع وزيرة الهجرة الدكتورة نبيلة مكرم، لتنظيم رحلات للمصريين القادمين من الخارج.



وحرص وزير السياحة والآثار على تصوير الحلقة من أمام المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط والذي يروي تاريخ الحضارة المصرية العريقة منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى الوقت الحالي بالإضافة إلى عرضه للمومياوات الملكية التي تم نقلها في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير وكان في استقبال المومياوات بمتحف الحضارة فخامة الرئيس.