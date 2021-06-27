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وزير السياحة: الإرهاب كاد أن ينال من المتحف الإسلامي

الأحد 27/يونيو/2021 - 03:32 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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نصح وزير السياحة والآثار، الجمهور المصري وعموم السائحين، بزيارة متحف الفن الإسلامي في منطقة باب الخلق، والذي يضم ما يقرب من 100 ألف قطعة أثرية إسلامية.

جاء تصريح الوزير خلال مشاركته ضيفًا في الحلقة الجديدة من برنامج "بالعربي كدة" المذاع صباح اليوم الأحد على قناة dmc، ضمن تنفيذ وزارة الهجرة لأهداف المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" للحفاظ على الهوية الوطنية المصرية في نفوس أجيالنا الناشئة في الخارج.

واشار الوزير إلى أن الجماعات الارهابية تسببت في الإضرار بواجهة المتحف الخارجية وبعض القطع الأثرية بداخله وتم ترميمه وإعادة فتحه.

واكد أن مصر دولة كانت ولاتزال تحافظ على العدل والتسامح وترفض الظلم والشر والإرهاب، وذلك منذ الحضارة المصرية القديمة وحتى الآن.

وحرص وزير السياحة والآثار على تصوير الحلقة من أمام المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط والذي يروي تاريخ الحضارة المصرية العريقة منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى الوقت الحالي بالإضافة إلى عرضه للمومياوات الملكية التي تم نقلها في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير وكان في استقبال المومياوات بمتحف الحضارة فخامة الرئيس.

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وزارة السياحة والاثار هجره متحف الفن الاسلامي المتحف الاسلامي الاثار

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