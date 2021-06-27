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وزير الخارجية: نتطلع لاستضافة القمة الثلاثية المقبلة في القاهرة (فيديو)
الأحد 27/يونيو/2021 - 03:33 م
رقية جمال
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قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن القمة الثلاثية العراقية الأردنية المصرية أظهرت التوافق التام بين القادة الثلاثة نحو القضايا الأمنية والإقليمية.
وأضاف "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع وزراء خارجية مصر والعراق، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أننا نتطلع لاستضافة القمة الثلاثية المقبلة في القاهرة وسوف يتم استغلال المرحلة فيما بين القمتين بناءً على توجيهات القادة بأن تقوم اللجان الفنية والآليات الوزارية بتكثيف عملها من أجل تنفيذ المشروعات المتفق عليها.
وتابع وزير الخارجية، أننا سنستمر على مستوى وزراء الخارجية في التنسيق والتواصل المستمر في إطار مشاوراتنا وفي إطار الجامعة العربية في تناول القضايا والتحديات العديدة التي نتعامل معها، ونشترك في رؤية موحدة إزاء ضرورة التعامل معها، معربًا عن تطلعه في استمرار التواصل مع وزراء خارجية الأردن والعراق لتحقيق كافة الأهداف التي تم تحديدها بواسطة القادة والتي تم تكليفهم باستمرار التنسيق حولها.
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