وزير الخارجية: نتطلع لاستضافة القمة الثلاثية المقبلة في القاهرة (فيديو)

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن القمة الثلاثية العراقية الأردنية المصرية أظهرت التوافق التام بين القادة الثلاثة نحو القضايا الأمنية والإقليمية.





وأضاف "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع وزراء خارجية مصر والعراق، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أننا نتطلع لاستضافة القمة الثلاثية المقبلة في القاهرة وسوف يتم استغلال المرحلة فيما بين القمتين بناءً على توجيهات القادة بأن تقوم اللجان الفنية والآليات الوزارية بتكثيف عملها من أجل تنفيذ المشروعات المتفق عليها.



