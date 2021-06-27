الاتحاد الأوروبي يدعم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في نسخته الخامسة

يدعم الاتحاد الأوروبي في مصر مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة هذا العام، وهو مهرجان الأفلام المصري الأول المخصص لتناول قضايا المرأة. ويلقي مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة الضوء على الكثير من القضايا المتعلقة بالمرأة والحق في تحقيق أقصى إمكاناتها. كما يعتبر المهرجان من الفاعليات الهامة التي يجدد من خلالها المصورون والسينمائيون والممثلون في الدول المختلفة الحوار حول الدور الهام للمرأة في المجتمع.

قال سيادة السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، "يتمتع مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة هذا العام بمشاركة كبرى من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ومن دول منطقة البحر المتوسط. مما يؤكد على الاهتمام الوثيق بهذا المهرجان الخاص والمخصص للمرأة. وفي إطار أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر يعمل الاتحاد الأوروبي مع مصر على دعم المشاريع والمبادرات التي تعزز من تمكين المرأة والشباب وتحقيق التبادل الثقافي. ولقد أصبحت مساهمتنا في هذا المهرجان من الأمور الأساسية لخطة عمل الاتحاد الأوروبي بشأن النوع الاجتماعي وجدول الأعمال الجديد لمنطقة البحر المتوسط. وإنني لممتن للغاية بأنه من خلال دعم الاتحاد الأوروبي نلقي الضوء على الأفلام وصناعة السينما التي تتناول حقوق المرأة. كما قمنا بدعم مجموعة من الشابات والشباب خاصًة من محافظة أسوان من خلال توفير دورات تدريبية على استخدام فن صناعة السينما كوسيلة لتعزيز الالتزامات المشتركة. وسوف يواصل الاتحاد الأوروبي دعمه للشابات والشباب من أجل تحقيق طموحاتهم وذلك من خلال شراكاتنا الاستراتيجية".

جاء دعم الاتحاد الأوروبي المشاريع التي تعزز من تمكين المرأة والفتيات والتي تتضمن السينما والثقافة، ليؤكد أيمان الاتحاد بتأثير السينما الملحوظ في تشكيل معتقدات الأشخاص وقيمّهم وفهمهم للواقع، فمن خلالها يمكن التأثير على القوالب النمطية التي قد تقف عائقًا أمام تحقيق المرأة لطموحاتها كما هو الحال مع الرجل.

ولقد دعم الاتحاد الأوروبي في مصر العام الماضي ورشتي عمل لكتابة السيناريو وصناعة الأفلام. وهذا العام يشارك 210 شابة وشاب من أسوان في ست ورش عمل تتناول المهارات السينمائية المختلفة. ويدعم الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع معاهد الاتحاد الأوروبي الوطنية للثقافة ورشتي عمل لكتابة السيناريو وصناعة الأفلام. ولقد أنتجت هذه الورش عشرة أفلام والتي سوف تنافس في المهرجان. وسوف يُعلن الفيلم الفائز خلال حفل ختام خاص لورش العمل في 28 يونيو. ولقد شارك في مارس 2021 قرابة 71 شاب في الورشتين التي دعمهما الاتحاد الأوروبي لكتابة السيناريو وصناعة الأفلام (39 شابة و32 شاب).

وفي هذه النسخة الخامسة يقوم الاتحاد الأوروبي في مصر برعاية "مسابقة الأفلام الأورومتوسطية" بالتعاون مع معاهد الاتحاد الأوروبي الوطنية للثقافة في مصر. وسوف تعرض المسابقة ثمانية أفلام: فيلمين من مصر وستة من أوروبا تمثل النمسا وألمانيا (انتاج مشترك)، وبلجيكا، وفرنسا، وإسبانيا، والسويد والمملكة المتحدة. ويمنح الاتحاد الأوروبي جائزة خاصة قدرها 3000 يورو لأفضل فيلم يتناول حقوق المرأة وتمكينها. وسوف تُمنح الجائزة للفائز خلال حفل الختام في 29 يونيو 2021. وينعقد مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في الفترة من 24 إلى 29 يونيو في محافظة أسوان للاحتفال بنجاحات المرأة وإنجازاتها وابداعها أمام الكاميرا وخلفها.