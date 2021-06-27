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بالأسماء.. الأورمان تكرم أوائل الشهادة الإعدادية بالأقصر

الأحد 27/يونيو/2021 - 03:40 م
بوابة الفجر
طاهر الحساني
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كرم قيادات مستشفى شفاء الاورمان لسرطان الاطفال 39 طالب وطالبة من أوائل الشهادة الاعدادية بالأقصر، تقديرا لجهودهم وتفوقهم برغم الظروف الصعبة التى مرت بها العملية التعليمية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

حضر التكريم، الدكتور أحمد مجدى والدكتور محمود الزمبيلى، والدكتور زين محمد وعدد من أولياء الأمور، بالإضافة إلى الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، وهشام عبدالستار مدير عام الأنشطة، وفتحى البنا مدير إدارة اسنا التعليمية، محمد سيد بغدادى مدير إدارة الاقصر التعليمية.


وقال الدكتور أحمد مجدى المدير الطبي بالمستشفى، أن المستشفي حريصة على تكريم النماذج المشرفة خاص من الطلاب الذين تفوقوا على أنفسهم فى ظل ظروف صعبة مر بها الجميع.


وقال الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أن تكريم مستشفي شفاء الاورمان لسرطان الاطفال للطلاب والطالبات الاوائل حافز كبير لهم على مواصلة العمل والتفوق.

وأشاد محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، بالطلاب والطالبات المتفوقين الذين حققوا الدرجات النهائية مشيرا أن شفاء الاورمان ليس مستشفي فقط للعلاج بل هى شريك وداعم لكل فئات المجتمع فى الصعيد.

وجاءت أسماء الطلاب المكرمين كالتالي:

بيشوي ممدوح جورج فلسطين (السلام للتعليم الاساسي العربي)_280

تسنيم محمد عبد الودود محمد (صلاح الدين الاعداديه بنات)_280

جرجس مقدي وردي خليل (علي العديسي الاعداديه)_280

كيرلس جرجس وديع حليم (السلام للتعليم الاساسي عربي)_279.5

علي احمد البدوي ابو زيد علي(السلام للتعليم الاساسي عربي)_279.5

بسمه احمد فوزي عبد المنعم (اسنا الاعداديه بنات)_279.5

شهد مؤمن ابو المجد ابو المجد(السلام الخاصه لغات اعدادي)_279.5

فاطمه جمعه سيد احمد توفيق (مصطفى كامل تعليم اساسي اعدادي)_279.5

عمر مصطفى يوسف احمد (الاقباط الكاثوليك بنجع الصياغ)_279.5

مصطفى محروس سعد جاد(الشهيد محمد عبد الماجد الاعداديه)_279

روان صالح نافع خضري (ابو بكر الصديق الرسميه لغات انجليزي)_279

رحمه منتصر عبد الستار حسن(الاقصر الاعداديه بنات الجديده)_279

روان ابو المعارف محمود عمر (ارمنت الاعداديه بنات)_279

كيرلس وسيم وليم يعقوب (السلام الخاصه لغات اعدادي)_279

منه الله جمال عبد الناصر سعد (الشيخ رزق الاعداديه المشتركه)_279

شيرين عصام احمد احمد (الحبيل الاعداديه)_279

اسراء خالد احمد الضوي (صلاح الدين الاعداديه بنات)_279

جودي سلام محمد خيري احمد (ابو بكرالصديق الرسميه للغات انجليزي)_279

زهره علاء عبد الله محمود(السلام الخاصه لغات انجليزي)_279

جولي إبراهيم روحي إبراهيم (الاقصر الاعداديه بنات)_279

مارولا اسحاق ونس سعيد (الاقصر الاعداديه بنات)_279

ملك ممدوح محمد جوده (الطود الاعداديه)_279
منى عبده سيد احمد محمد (العضايمه الاعداديه تعليم اساسي)_279

ساره اسطفانوس وليم اسطفانو (ابوبكر الصديق الرسميه لغات انجليزي)_279

ايمان اشرف محمد ربيع (العديسات الاعداديه)_279

عمر خالد عبد الغني كمال (الأقباط الاعداديه بنين)_279

ماثيو ميكل رزق الله فخري (الشهيد محمد عبد الماجد الاعداديه بنين )_279

مارتن جوزيف عدلي العبد (السلام للتعليم الأساسي عربي)_279

زينب عبد الناصر محمد (الحليله الاعداديه)_279

امينه علاء صبري اسماعيل(صلاح الدين الاعداديه بنات)_279

حبيبه محمد عبد العزيز خضري (حاجر العديسات الاعداديه )_279

محمود اسامه انور محمد جابر (ناصر الاعداديه للبنين)_279

شيماء عبد الهادي احمد (كيمان المطاعه الاعداديه المشتركه)-279

مريم وليم مكرم بولس (الاقصر الاعداديه بنات)_279

ندا عبد الحميد محمود احمد (ارمنت الاعداديه بنات)_279

ملك ممدوح محمد عبد العال (الاقصر الاعداديه بنات الجديدة)_279

ملك ايهاب اسماعيل محمد (الاقصر الاعداديه بنات)_279

محمد بهاء الدين انور (اسنا الرسميه لغات)_279

محمد عمرو نبوي عبد الظاهر (ابو بكر الصديق الرسميه لغات انجليزي)_279

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