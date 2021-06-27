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المطاعم السياحية تلزم أعضائها بالمعايير الميكروبولوجية (تعرف عليها)

الأحد 27/يونيو/2021 - 03:41 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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أكدت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية،برئاسة عادل المصري، رئيس الغرفة على أهمية تنفيذ والتزام أعضائها من الجمعية العمومية للقواعد الفنية الملزمة للمعايير الميكروبيولوجية للمواد الغذائية، والصادرة بقرار من قبل مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، رقم 1 لسنة 2021 والمنشورة بجريدة الوقائع المصرية فى عددها رقم 75 تابع (أ) فى 31 مارس سنة 2021.

وقال المصري، إن عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة السياحية، قد وجه خطابًا إلى الغرفة بضرورة التزام المنشآت والمطاعم السياحية الأعضاء بالغرفة واتباعها لهذه المعايير لضمان تقديم غذاء صحي وسليم وآمن والتي تُعرف بمعايير سلامة وآمان الغذاء الصحي.

وأضاف رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن قرار مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء برئاسة الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة والذي يحمل رقم 1 لسنة 2021م، نص على وضع القواعد الفنية الملزمة والمعايير الميكروبيولوجية لمجموعة من الكائنات الحية الدقيقة، والتي تشمل البكتيريا والفطريات والفيروسات والطفيليات.

وأشار المصري إلى إنه بالإضافة إلى القواعد التنفيذية التي يتعين على مسئولي المنشآت الغذائية الإمتثال لها عند تطبيق التدابير الصحية العامة، فإن هناك مجموعة أخرى من المعايير والقواعد التي يتعين عليهم الإلتزام بها، والتى تشمل ضمان إنتاج المواد الغذائيـة، بما في ذلك توريد الخامات ومستلزمات الإنتاج المستخدمة في إنتاج المواد الغذائية، وتحقق أهداف الصحة والسلامة عند المطابقـة للمعايير الميكروبيولوجية.

وألزم القرار مسئولي المنشآت الغذائية بتحليل نتائج الاختبارات من خلال إتخاذ الإجراءات القياسية المناسبة في الوقـت الأمثل لتصحيح مسار العملية الإنتاجية حتى يتسنى منع حـدوث أية مخاطر ميكروبيولوجية قد تتسبب في حدوث مخاطر لصحة المستهلك وذلك عند ظهور نتائج غير مطابقة.

وأوضح المصري، أن القرار تضمن أن تُراجع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بصفة مستمرة هذه القواعد الفنية لمواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي وتحسبًا لظهور أي كائنات حية دقيقة جديدة مُسببة للأمراض في المـواد الغذائية.

ويتعين على الهيئة القومية لسلامة الغذاء الالتزام بالتأكد عن مدى الامتثال للقواعد والمعايير المنصوص عليها في هذه القواعد الفنية، حيث تطبق هذه المعايير على جميع الأغذية سواء المنتجة محليا أو المستوردة وكذلك على المكونات التي تستخدم في التصنيع الغذائي.

وأكد رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، على أن القرار قد تضمن في مادته الثانية مجموعة من التعريفات المهمة ومنها تعريف "معيار سلامة الغذاء" والمقصود به المعيار واجـب التطبيـق علـى المنتجـات المطروحـة بالأسواق أثناء فترة الصلاحية والذي يحدد مدى قبول منْـتَجٍ مـا أو دفعـة منـه أو مجموعـةٍ من الـمواد الغذائية.

وكذلك (معيار الميكروبيولوجي) والمقصود به المعيار الذي يحدد مدى قبـول منْـتَجٍ مـا أو مجموعـةٍ من المواد الغذائية أو عمليةٍ ما بناء على وجود عدد من الكائنات الدقيقة أو عدم وجودها وبناء على كمية السموم أو الموجودة في كل وحدة مـن وحـدات قيـاس الكتلـة أو الحجم أو المساحة أو العدد أو بناء على ذلك كله.

كما تضمن القرار تعريف عدد من المصطلحات شملت المنشأة الغذائية، المعيار الصحي لعمليات الإنتاج، مجموعة المواد الغذائية، فترة صلاحية المنتج، أغذية جاهزة للاستخدام، أغذية مخصصة للأطفال الرضع، أغذية مٌعدة لأغراض طبية خاصة، النبت الأخضر، المستعمرة، العينة، عينة مٌمثلة، الامتثال للمعايير المكروبيولوجية، خطة تحليل العينة، وحدة العينة.

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مصر المنشآت السياحية الغرف السياحة السياحة الاثار المهربة الاثار

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