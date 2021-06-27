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نجاح فريبق طبى فى إزالة ورم من على المخ لمسنة فى الدقهلية "صور"

الأحد 27/يونيو/2021 - 03:45 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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صرح الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بنجاح فريق طبي فى إجراء عملية جراحية لاستئصال ورم كبير على المخ لسيدة تبلغ من العمر 72 عاما.

ترأس الفريق الطبى القائم على الجراحة الدكتور احمد طه أستاذ جراحه المخ والاعصاب بجامعه الازهر والدكتور شريف كراويه تخدير وتمريض العمليات برئاسه مس ايمان عطيه.

و كانت السيدة المريضة تعاني من عدم القدرة على الحركة وتشتكي من صداع مستمر وتشنجات وعدم القدرة على الرؤية حيث تمكن فريق العمل من استئصال الورم وتمت العمليه بنجاح.

وتقدم وكيل وزارة الصحة بالشكر والتقدير لإدارة المستشفى والاطقم الطبية والتمريضية والاطقم المعاونة لهم متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.
نجاح فريبق طبى فى إزالة ورم من على المخ لمسنة فى الدقهلية "صور"
نجاح فريبق طبى فى إزالة ورم من على المخ لمسنة فى الدقهلية "صور"
نجاح فريبق طبى فى إزالة ورم من على المخ لمسنة فى الدقهلية "صور"
نجاح فريبق طبى فى إزالة ورم من على المخ لمسنة فى الدقهلية "صور"
نجاح فريبق طبى فى إزالة ورم من على المخ لمسنة فى الدقهلية "صور"
نجاح فريبق طبى فى إزالة ورم من على المخ لمسنة فى الدقهلية "صور"
نجاح فريبق طبى فى إزالة ورم من على المخ لمسنة فى الدقهلية "صور"
نجاح فريبق طبى فى إزالة ورم من على المخ لمسنة فى الدقهلية "صور"
نجاح فريبق طبى فى إزالة ورم من على المخ لمسنة فى الدقهلية "صور"
نجاح فريبق طبى فى إزالة ورم من على المخ لمسنة فى الدقهلية "صور"
نجاح فريبق طبى فى إزالة ورم من على المخ لمسنة فى الدقهلية "صور"
نجاح فريبق طبى فى إزالة ورم من على المخ لمسنة فى الدقهلية "صور"

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