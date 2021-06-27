رئيس النيابة الإدارية يعين 2 من عضوات النيابة مديرات بسوهاج وطنطا

أصدر المستشار عصام المنشاوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارًا صباح اليوم الأحد بتعيين كلٍ من المستشارة نهى أحمد حامد – مديرًا لنيابة سوهاج – القسم الثاني، و المستشارة رشا سعيد سعد – مديرًا لنيابة طنطا – القسم الأول.



ومن الجدير بالذكر أن المستشارة نهى أحمد حامد، تعد أول سيدة تتولى منصب مدير نيابة بمحافظة سوهاج.



ويأتي تعين المستشارتين المذكورتين في منصب مدير نيابة، إعمالًا لمبدأ المساواة المقرر دستوريًا ومراعاة لاعتبارات الكفاءة والجدارة.



صرح بذلك المتحدث باسم النيابة المستشار محمد سمير.