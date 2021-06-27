الصومال تعلن مقتل 16 جنديًا بهجوم لحركة الشباب" على قاعدة عسكرية حكومية

أعلنت السلطات الصومالية، اليوم الأحد، مقتل ما لا يقل عن 16 عسكريا جراء هجوم شنته حركة "الشباب" على قاعدة عسكرية حكومية في منطقة مودوغ وسط البلاد.

وقالت مصادر أمنية، إن الهجوم وقع صباح اليوم الأحد وأن سيارة مفخخة انفجرت بالقرب من القاعدة، ثم حاول المسلحون اقتحامها، وفقًا لصحيفة Somali Guardian.

وكانت حركة "الشباب" المتصلة بتنظيم "القاعدة" الإرهابي، أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم على القاعدة المستخدمة من قبل القوات الحكومية ومليشيا تابعة لإدارة منطقة غالمودوغ.