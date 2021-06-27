توريد 372 ألف طن من القمح وتحرير 70 مخالفة خلال حملات رقابية بالمنيا

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توريد 372 ألف طن من القمح وتحرير 70 مخالفة خلال حملات رقابية بالمنيا
الأحد 27/يونيو/2021 - 03:53 م
أحمد الخميسي _ اسماء نجاتى
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أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار جهود مديرية التموين، في تنظيم عملية توريد محصول القمح، لموسم حصاد عام 2020 – 2021، حيث تم توريد 372842 طن و718 كيلو جرام من الاقماح بالشون الحكومية والصوامع، وتستمر أعمال توريد محصول القمح حتى نهاية يونيو الجاري.
أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، انه بجانب اعمال التوريد، تم ضبط 70 مخالفة تموينية متنوعة، خلال الحملات الرقابية التي تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، منها 54 مخالفة للمخابز البلدية، و16 مخالفة في مجال متابعة الأسواق، مؤكدًا على استمرار تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية لإحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية.
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