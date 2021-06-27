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بعد انتهائها من تصوير جارة القمر ياسمين رئيس تبدأ تصوير "60 دقيقة"

الأحد 27/يونيو/2021 - 03:55 م
بوابة الفجر
بسمة عادل
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تعيش الفنانة ياسمين رئيس حاله من النشاط الفني في الفترة الحالية، حيث انتهت من تصوير مشاهدها في فيلم جارة القمر.



وتستعد "ياسمين" لبدأ تصوير مشاهدها في مسلسل 60 دقيقة مع محمود نصر، سوسن بدر، شيرين رضا، صبري فواز، ومن المقرر عرضه في موسم الشتاء.




يشار إلى أن ياسمين رئيس شاركت في مسلسل ملوك الجدعنة الذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي، بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، دلال عبد العزيز، عمرو عبدالجليل، إخراج أحمد خالد موسى.

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