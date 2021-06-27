Advertisements

العاهل الأردني: واجبنا تقوية جسور التعاون مع مصر والعراق

الأحد 27/يونيو/2021 - 03:58 م
العاهل الأردني
العاهل الأردني
وكالات
Advertisements

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، إن واجبه تقوية جسور التعاون مع العراق ومصر، معلنًا استعداده للوقوف مع العراق.

                   

وأضاف العاهل الأردني، خلال القمة الثلاثية العراقية المصرية الأردنية في بغداد: "نلمس إصرار الشعب العراقي وقيادته على الاستمرار في مسيرة التقدم والتنمية".

 

وقد وصل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إلى بغداد للمشاركة في القمة الثلاثية والرئيس العراقي في استقباله، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وتأتي هذه الزيارة في إطار الجولة الرابعة لآلية التعاون الثلاثي التي انطلقت بالقاهرة في مارس 2019، حيث كان في استقباله بمطار بغداد الدولي الرئيس العراقي برهم صالح.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر العراق العاهل الأردني

أخبار تهمك

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

خبير تحكيمي يحسم الجدل حول واقعة طرد لاعب الترجي في لقاء الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ نصف ساعة

الأهلي يخطط لتوجيه ضربة قوية للزمالك وعودة نجمه السابق

منذ حوالي 9 ساعات

جريزمان يحسم موقفه من الرحيل عن برشلونة

منذ ساعة و نصف

السيسي عن سد النهضة: يمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري بمختلف جوانبه

منذ ساعة و 28 دقيقة

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن سلالة "دلتا بلس" الجديدة

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يمنع نجم الأهلي من الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

عقب فوز الأهلي| مدرب سباحة بنادي شهير يقتل صديقه بطعنه في الصدر بالشيخ زايد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل من مجلس الوزراء بشأن رئيس جامعة الأزهر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أبو ريدة يتدخل لتقديم نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعة

الزمالك يحسم صفقة نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 18 ساعة

أول تعليق من مدرب الترجي بعد الخسارة القاسية ضد الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

نجم ريال مدريد السابق على أعتاب برشلونة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. المحكمة تحدد مصير مدرس بنها المتهم بالتحرش بالطالبات

منذ ساعتين و 48 دقيقة

الأهلي يتأهب للإعلان الرسمي عن أول صفقاته الصيفية

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

مصر والأردن يشددان على ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي بالأقصى

العاهل الأردني ورئيس العراق يصلان السعودية للمشاركة في القمة العربية

وصول الرئيس السيسي إلى بغداد للمشاركة في القمة الثلاثية مع الأردن والعراق

شاهد.. لحظة وصول السيسي إلى العراق

رئيس وزراء العراق مرحبا بزيارة السيسي: معا نؤسس لمستقبل يليق بشعوبنا

العاهل الأردني يصل إلى بغداد للمشاركة في القمة الثلاثية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:01 م

عاجل.. أبو ريدة يتدخل لتقديم نهائي دوري أبطال أفريقيا

عاجل من مجلس الوزراء بشأن رئيس جامعة الأزهر

02:02 م

موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

04:27 م

عاجل.. المحكمة تحدد مصير مدرس بنها المتهم بالتحرش بالطالبات

02:11 م

الأهلي يتأهب للإعلان الرسمي عن أول صفقاته الصيفية

03:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة