العاهل الأردني: واجبنا تقوية جسور التعاون مع مصر والعراق

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، إن واجبه تقوية جسور التعاون مع العراق ومصر، معلنًا استعداده للوقوف مع العراق.

وأضاف العاهل الأردني، خلال القمة الثلاثية العراقية المصرية الأردنية في بغداد: "نلمس إصرار الشعب العراقي وقيادته على الاستمرار في مسيرة التقدم والتنمية".

وقد وصل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إلى بغداد للمشاركة في القمة الثلاثية والرئيس العراقي في استقباله، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الجولة الرابعة لآلية التعاون الثلاثي التي انطلقت بالقاهرة في مارس 2019، حيث كان في استقباله بمطار بغداد الدولي الرئيس العراقي برهم صالح.