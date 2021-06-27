عاجل.. السيسي يُشارك في اجتماع رباعي مع رئيس العراق وملك الأردن

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يُشارك في اجتماع رباعي في بغداد مع رئيس العراق وملك الأردن ورئيس وزراء العراق، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.



والجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل صباح اليوم إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة تاريخية هي الأولي من نوعها منذ ٣٠ عامًا.



وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر إلى الرئيس العراقي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، معربا عن تقديره للعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين.



وأعرب الرئيس السيسي عن تطلع مصر لتطوير التعاون الثنائي مع العراق إلى إطار مستدام من التكامل الاقتصادي والتعاون الاستراتيجي خاصة في ظل التحديات الكبيرة بالمنطقة.

