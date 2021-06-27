Advertisements

برلمانية: القمة الثلاثية ببغداد تجسيد لقوة العلاقات وتدشين لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية

الأحد 27/يونيو/2021 - 04:04 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
Advertisements
أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بالقمة الثلاثية المنعقدة اليوم ببغداد، واشارت أنها تجسيد لقوة العلاقات بين مصر والعراق والاردن، والتي تأتي استكمالًا لما تحقق خلال قمتي القاهرة وعمان.

وأكدت "عطوة" في بيان لها، أن هذه القمة هي تدشين لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية والتعاون الوثيق بين الشعوب المشاركة فى القمة، وانطلاقها نحو مرحلة التنمية المستدامة والرخاء لشعوبنا.

وثمنت عضو مجلس النواب كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أبرز فيها التأكيد على قوة التزام مصر بالتعاون الثلاثي بين الدول المشاركة الأمر الذي يشكل هدفًا مشتركًا للجميع، ووضعه موضع التنفيذ على أرض الواقع من خلال الشروع في تنفيذ حزمة المشروعات الاستراتيجية التي تم الاتفاق عليها لاسيما فى ظل الظروف الراهنة المرتبطة بتفشي جائحة كورونا وما صاحبها من إجراءات احترازية وتداعيات اقتصادية.

وأشادت النائبة، بجهود مصر على هامش كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص الشأن الليبي، وسعى مصر للتوصل لتسوية سياسية بناء على مخرجات قمة برلين وإعلان القاهرة وقرارات الشرعية الدولية، وايضا على صعيد الملف السوري، والتأكيد على موقف مصر القاضي بعدم إمكانية حل الأزمة السورية عسكريًا، وأن هناك حاجة للتوصل لحل سياسي يُنهي العمليات العسكرية والتدخلات الخارجية ويحقق المطالب المشروعة للشعب السوري. 

أخبار تهمك

موسيماني يمنع نجم الأهلي من الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن سلالة "دلتا بلس" الجديدة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل من مجلس الوزراء بشأن رئيس جامعة الأزهر

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من مدرب الترجي بعد الخسارة القاسية ضد الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. المحكمة تحدد مصير مدرس بنها المتهم بالتحرش بالطالبات

منذ ساعتين و 52 دقيقة

الأهلي يخطط لتوجيه ضربة قوية للزمالك وعودة نجمه السابق

منذ حوالي 9 ساعات

السيسي عن سد النهضة: يمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري بمختلف جوانبه

منذ ساعة و نصف

جريزمان يحسم موقفه من الرحيل عن برشلونة

منذ ساعة و نصف

موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ 36 دقيقة

خبير تحكيمي يحسم الجدل حول واقعة طرد لاعب الترجي في لقاء الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

عقب فوز الأهلي| مدرب سباحة بنادي شهير يقتل صديقه بطعنه في الصدر بالشيخ زايد

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يحسم صفقة نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 19 ساعة

نجم ريال مدريد السابق على أعتاب برشلونة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. أبو ريدة يتدخل لتقديم نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة

الأهلي يتأهب للإعلان الرسمي عن أول صفقاته الصيفية

منذ ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:01 م

عاجل.. أبو ريدة يتدخل لتقديم نهائي دوري أبطال أفريقيا

عاجل من مجلس الوزراء بشأن رئيس جامعة الأزهر

02:02 م

موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

04:27 م

عاجل.. المحكمة تحدد مصير مدرس بنها المتهم بالتحرش بالطالبات

02:11 م

الأهلي يتأهب للإعلان الرسمي عن أول صفقاته الصيفية

03:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة