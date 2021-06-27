برلمانية: القمة الثلاثية ببغداد تجسيد لقوة العلاقات وتدشين لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية

أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بالقمة الثلاثية المنعقدة اليوم ببغداد، واشارت أنها تجسيد لقوة العلاقات بين مصر والعراق والاردن، والتي تأتي استكمالًا لما تحقق خلال قمتي القاهرة وعمان.



وأكدت "عطوة" في بيان لها، أن هذه القمة هي تدشين لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية والتعاون الوثيق بين الشعوب المشاركة فى القمة، وانطلاقها نحو مرحلة التنمية المستدامة والرخاء لشعوبنا.



وثمنت عضو مجلس النواب كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أبرز فيها التأكيد على قوة التزام مصر بالتعاون الثلاثي بين الدول المشاركة الأمر الذي يشكل هدفًا مشتركًا للجميع، ووضعه موضع التنفيذ على أرض الواقع من خلال الشروع في تنفيذ حزمة المشروعات الاستراتيجية التي تم الاتفاق عليها لاسيما فى ظل الظروف الراهنة المرتبطة بتفشي جائحة كورونا وما صاحبها من إجراءات احترازية وتداعيات اقتصادية.



وأشادت النائبة، بجهود مصر على هامش كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص الشأن الليبي، وسعى مصر للتوصل لتسوية سياسية بناء على مخرجات قمة برلين وإعلان القاهرة وقرارات الشرعية الدولية، وايضا على صعيد الملف السوري، والتأكيد على موقف مصر القاضي بعدم إمكانية حل الأزمة السورية عسكريًا، وأن هناك حاجة للتوصل لحل سياسي يُنهي العمليات العسكرية والتدخلات الخارجية ويحقق المطالب المشروعة للشعب السوري.