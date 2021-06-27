عاجل.. أبو ريدة يتدخل لتقديم نهائي دوري أبطال أفريقيا





يبحث إتحاد الكرة خلال الفترة القادمة عن تقديم موعد مباراة دوري أبطال أفريقيا وذلك من أجل ضم عناصر القلعة الحمراء لصفوف المنتخب الأوليمبي المشارك في أولمبياد طوكيو.





وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة المصري، بأن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير إتحاد الكرة قد تواصل مع هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي والاتحاد الإفريقي من أجل الضغط لتحقيق رغبة شوقي غريب.





في الوقت الذي بدأ فيه أبوريدة التواصل مع الاتحاد الإفريقي كما يتحرك لإقناع إدارة الفريق الجنوب أفريقي كايزر تشيفز بهذه الخطوة طرف النهائي الثاني.





يُذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم يسعى إلى تقديم موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا من أجل ضم عناصر من القلعة الحمراء لمنتخب مصر المشارك في الأولمبياد.