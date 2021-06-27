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"اتخانقوا على إسكوتر".. التحقيق في واقعة مقتل مدرب سباحة على يد صديقه في الشيخ زايد

الأحد 27/يونيو/2021 - 04:07 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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بدأت النيابة العامة بأكتوبر، التحقيق في واقعة مقتل شاب على يد صديقه الذي يعمل مدرب سباحة، في منطقة مدينة الشيخ زايد، بسبب خلافات مالية بينهما حول ثمن دراجة بخارية "إسكوتر".

كما أمرت النيابة بانتقال فريق إلى مسرح الجريمة، وندب الطب الشرعي لفحص جثة القتيل، وكشف كواليس هذه الجريمة.

كانت أجهزة الأمن ألقت القبض على مدرب سباحة، لاتهامه بقتل صديقه (مدرب سباحة أيضا) داخل شقة مستأجرة يقيمان بها، حيث طعنه بسكين، بسبب خلافات مالية بينهما على ثمن "إسكوتر"، اشتراه أحدهما من الآخر.

وتلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مقتل مدرب سباحة على يد صديقه، داخل شقة بمدينة الشيخ زايد، فانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وألقوا القبض على المتهم، وضبطوا السلاح المستخدم في الجريمة، وحُرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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