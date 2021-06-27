Advertisements

لابورتا يتخذ قرار جديد بشأن أومتيتي

الأحد 27/يونيو/2021 - 04:01 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
اتخذ خوان لابورتا قراراً جديداً حاسماً، بشأن المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما أصبح خارج حسابات المدير الفني الهولندي رونالد كومان نهائياً.
يعقد صامويل أومتيتي من رحيله عن صفوف نادي برشلونة، بسبب تمسكه بالحصول على عقده بالكامل، وعدم الموافقة على تخفيضه لتسهيل الرحيل عن القلعة الكاتالونية الصيف الحالي.
ولن يقبل أي نادي دفع راتب أومتيتي، والذي يبلغ حوالي 12 مليون يورو سنوياً، وهو ما يصعب من خروجه تماماً الصيف الحالي، مما أثار غضب خوان لابورتا.
لابورتا تواصل مع ممثلي صامويل أومتيتي، وطلب الاجتماع معهم خلال الأيام المقبلة، لحسم ملف المدافع الفرنسي، وإجباره على الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية للتخلص من راتبه.
وسيقوم لابورتا بإبلاغ وكلاء اللاعب بأن عليه تخفيض عقده من أجل تسويقه في الصيف الحالي، وإلا فإنه لن يتدرب نهائياً مع الفريق على مدار الموسم، وستكون تدريباته مع فريق الناشئين.
ويخطط خوان لابورتا لتخفيض عقود اللاعبين بقدر يصل إلى 200 مليون يورو قبل انطلاق الموسم المقبل، من أجل مواجهة الأزمة المالية والديون التي وصلت إلى مليار يورو تقريباً.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

برشلونة التدريب

أخبار تهمك

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

عاجل.. أبو ريدة يتدخل لتقديم نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة

الأهلي يخطط لتوجيه ضربة قوية للزمالك وعودة نجمه السابق

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يتأهب للإعلان الرسمي عن أول صفقاته الصيفية

منذ ساعتين

موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ 34 دقيقة

الزمالك يحسم صفقة نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 18 ساعة

جريزمان يحسم موقفه من الرحيل عن برشلونة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. المحكمة تحدد مصير مدرس بنها المتهم بالتحرش بالطالبات

منذ ساعتين و 50 دقيقة

السيسي عن سد النهضة: يمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري بمختلف جوانبه

منذ ساعة و نصف

عاجل من مجلس الوزراء بشأن رئيس جامعة الأزهر

منذ حوالي 3 ساعات

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن سلالة "دلتا بلس" الجديدة

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعليق من مدرب الترجي بعد الخسارة القاسية ضد الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عقب فوز الأهلي| مدرب سباحة بنادي شهير يقتل صديقه بطعنه في الصدر بالشيخ زايد

منذ حوالي 5 ساعات

خبير تحكيمي يحسم الجدل حول واقعة طرد لاعب الترجي في لقاء الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يمنع نجم الأهلي من الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

نجم ريال مدريد السابق على أعتاب برشلونة

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

أهم أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 27 مارس.. البرسا يحسم ثاني صفقاته ويصفع ريال مدريد

أخبار برشلونة اليوم: 4 لاعبين يرحلون عن البرسا وصفقة أخيرة تقترب وبقاء المنبوذ والخليفي يصدم بارتاميو بشأن نيمار

برشلونة يخطط للتخلص من أومتيتي

ليون يستهدف ضم نجم دفاع إنتر ميلان

نابولي يحدد بديل كوليبالي من برشلونة

نادي مفاجئ يرغب في التعاقد مع نجم برشلونة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:01 م

عاجل.. أبو ريدة يتدخل لتقديم نهائي دوري أبطال أفريقيا

عاجل من مجلس الوزراء بشأن رئيس جامعة الأزهر

02:02 م

موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

04:27 م

عاجل.. المحكمة تحدد مصير مدرس بنها المتهم بالتحرش بالطالبات

02:11 م

الأهلي يتأهب للإعلان الرسمي عن أول صفقاته الصيفية

03:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة