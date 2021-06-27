لابورتا يتخذ قرار جديد بشأن أومتيتي

اتخذ خوان لابورتا قراراً جديداً حاسماً، بشأن المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما أصبح خارج حسابات المدير الفني الهولندي رونالد كومان نهائياً.

يعقد صامويل أومتيتي من رحيله عن صفوف نادي برشلونة، بسبب تمسكه بالحصول على عقده بالكامل، وعدم الموافقة على تخفيضه لتسهيل الرحيل عن القلعة الكاتالونية الصيف الحالي.

ولن يقبل أي نادي دفع راتب أومتيتي، والذي يبلغ حوالي 12 مليون يورو سنوياً، وهو ما يصعب من خروجه تماماً الصيف الحالي، مما أثار غضب خوان لابورتا.

لابورتا تواصل مع ممثلي صامويل أومتيتي، وطلب الاجتماع معهم خلال الأيام المقبلة، لحسم ملف المدافع الفرنسي، وإجباره على الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية للتخلص من راتبه.

وسيقوم لابورتا بإبلاغ وكلاء اللاعب بأن عليه تخفيض عقده من أجل تسويقه في الصيف الحالي، وإلا فإنه لن يتدرب نهائياً مع الفريق على مدار الموسم، وستكون تدريباته مع فريق الناشئين.

ويخطط خوان لابورتا لتخفيض عقود اللاعبين بقدر يصل إلى 200 مليون يورو قبل انطلاق الموسم المقبل، من أجل مواجهة الأزمة المالية والديون التي وصلت إلى مليار يورو تقريباً.