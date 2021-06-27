لاعب الفلاى بورد .. يبدع في الطيران خلال غروب الشمس والطبيعة الخلابة بالبحر الأحمر (صور)

يبتكر لاعب الفلاى بورد الشهير بالبحر الأحمر، مجدى عبد الغنى والشهير بالرجل الطائر، في الترويج للسياحة من خلال لعبة الفلاى بورد، حيث يقوم بالطيران فى أوقات وأماكن مختلفة تظهر جمال الطبيعة الخلابة والطبيعية على شواطئ البحر الأحمر المختلفة.



قام مجدى عبد الغنى، لاعب الفلاى بورد الشهير، بالطيران من مواقع مختلفة أثناء غروب الشمس، مما يعكس جمال شواطئ البحر الأحمر المختلفة، ورسم لوحة فنية للترويج للسياحة.



قال مجدى عبد الغنى، لاعب الفلاى بورد الشهير، أنه دائمًا ما يهتم بالترويج للقطاع السياحى الذى يخدم قطاع عريض من الشباب المصريين من مختلف محافظات الجمهورية، لافتًا لابد من الجميع أن يهتم بالترويج للسياحة حتى تعود السياحة إلى عصرها الذهبي.



وأضاف "مجدى"، لــ"لفجر"، حرص على إظهار جمال غروب الشمس أثناء الطيران حتى يشاهدها العالم، مشيرًا أننا جميعًا مسئولين عن المشاركة في الترويج للسياحة.



جدير بالذكر كان قال مجدى عبد الغني، أول لاعب فلاى بورد فى محافظة

البحر الأحمر، إن الفلاى بورد تم اكتشافها فى عام 2010 فى فرنسا وتحديدًا فى مدينة مارسليا، حيث اشتعل حريق بالمدينة بمنطقة ملاصقة للبحر، فتم الاستعانة بموتوسيكل بحر وتم تركيب خرطوم مياه به لدفع المياه لإطفاء الحريق وعقب الانتهاء من الحريق، وعند قيام قائد الموتوسيكل البحرى بزيادة سرعته ارتفع لأعلى رجل الإطفاء الممسك بخرطوم المياه.



وأضاف لاعب الفلاى بورد المحترف مجدى عبد الغني، أنه منذ تلك اللحظة جاءت فكرة الفلاى بورد وتم استخدامها كلعبة مائية وتم تصنيع أجزائها من حذاء مثبت وخراطيم وقاعدة للثبات خلال الطيران.



وأضاف عبد الغنى لــ"لفجر"، أنه شاهد لعبة الفلاى بورد قبل انتشارها فى فيديو على موقع اليوتيوب، وقام بالتنسيق مع الشركة التى تقوم بعملية التدريب عليها فى فرنسا، وسافر وأقام هناك لفترة طويلة وأتقن اللعبة على يد مخترعها شخصيا، وقام بشراء مستلزماتها وكان أول من لعبها فى البحر الأحمر، وأصبحت مصدر بهجة لجميع النزلاء فى الفنادق المختلفة.



وأشار عبد الغنى، أنه تم صنع أول فلاى بورد عام 2011، وبدأت أعمال الممارسة والتجارب المختلفة حتى وصل إلى نسبة إتقان 100% وتم تصنيع أول فلاى بورد للسوق ونشر بموديل سنة 2012، مشيرا إلى أنه كانت هناك بعض الصعوبات فى إنهاء إجراءات التراخيص للعبة فى بداية الأمر رغم أنه يعمل فى النشاط البحرى والغوص بسبب أن اللعبة كانت جديدة وغير منتشرة فى مصر.



وتقوم الفنادق السياحية بإستضافة لاعب الفلاى بورد ليقوم بعرض شو فى حمامات السباحة الخاصة بالفنادق مع بث أغانى أجنبية مختلفة لإمتاع السياح الذين يتسابقون على ممارستها، حيث شارك فى اللعبة كثير من المشاهير الذين يزورون الغردقة