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رئيس"النقل والمواصلات" بالنواب: زيارة السيسي للعراق بمثابة عودة للتلاحم العربي

الأحد 27/يونيو/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
إيمان أسامة
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قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن مشاركة الرئيس السيسى فى فعاليات القمة الثلاثية بين "مصر والعراق والأردن" مع مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي والملك عبدالله الثاني ملك الأردن في إطار الجولة الرابعة لآلية التعاون الثلاثي التي انطلقت بالقاهرة في مارس 2019.

وأضاف "عابد" أن تلك الزيارة التاريخية للرئيس إلى بغداد، والتي تعد أول زيارة لرئيس مصري للعراق منذ 30 عامًا، بمثابة عودة للتلاحم العربي الذي إفتقدناه على مدار سنوات عديدة، ويؤكد توجه الدولة نحو بناء علاقات متوازنة وقوية مع جميع دول المنطقة وفي مقدمتهم الدول العربية، علاقات قائمة على الاحترام المتبادل وتبادل الخبرات وتقوية العلاقات في كافة القطاعات.

وأكد: أن العلاقات المصرية العراقية ممتدة عبر التاريخ، وبين الشعبين روابط راسخة، واليوم القيادة السياسية تزيد من متانة وقوة هذه العلاقات التى تشهد نمو يوما تلو الأخر، خاصة وأن الدولة المصرية تولى القضية العراقية اهتماما كبيرا، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعراق كأول رئيس مصري منذ 3 عقود للمشاركة، فى فعاليات القمة الثلاثية بين “مصر والعراق والأردن”، وهذه الزيارة تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وذلك فى مختلف القطاعات على مر التاريخ.

وأشار"رئيس النقل والمواصلات" بمجلس النواب إلى أن الرئيس السيسى حريص على مد جسور الثقة بين مختلف الشعوب العربية، واستعادت القومية العربية لدورها المحورى فى المنطقة، خلال السنوات الأخيرة هناك العديد من التحديات التي تواجه المنطقة مما يستوجب تضافر الجهود من أجل مواجهة هذه المؤامرات، وذلك فى العديد من المجالات سواء الاقتصادية والاستثمار والتجارة وغيرها مما يساهم فى تعميق العلاقات بين مختلف الشعوب العربية.

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