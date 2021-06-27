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تشاكا يتحدث عن مواجهة فرنسا في دور الـ16 باليورو

الأحد 27/يونيو/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعرب جرانيت تشاكا قائد المنتخب السويسري عن احترامه للمنتخب الفرنسي بطل العالم لكنه يشعر بأن فريقه لديه القدرة على تحقيق مفاجأة خلال مواجهة الفريقين غدا الاثنين بدور الستة عشر لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وقال تشاكا في تصريحات صحفية اليوم الأحد "على الورق المنتخب الفرنسي أقرب للفوز، ينبغي أن نتحلى بالصراحة، هم أبطال العالم".

وأضاف "لكن لا ينبغي أيضا أن نقلل من أنفسنا، أقول بتفاؤل النسبة 55 إلى 45 لصالح فرنسا".

ويهاجم المنتخب الفرنسي خصمه السويسري بالثنائي كريم بنزيمة وكيليان مبابي ، لكن لاعب الوسط تشاكا سيكون في مواجهة مباشرة مع نجولو كانتي الفائز مع تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا، وبول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد.

وأشار تشاكا "كانتي على الأرجح لديه ثمان رئات، من خلال عدد الكرات التي يقتنصها ، هما لاعبان في غاية الأهمية بالنسبة لفرنسا ، لكننا لن نختبئ في مواجهتهم".

وتأهل منتخب سويسرا لدور الستة عشر في بوخارست ، ضمن أفضل أربع فرق احتلت المركز الثالث بدور المجموعات ، من خلال مشواره في المجموعة الأولى لكن فرنسا تصدرت المجموعة السادسة بالتعادل مع المجر والبرتغال والفوز على ألمانيا.

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تشاكا يتحدث عن مواجهة فرنسا تشاكا يتحدث عن مواجهة فرنس المجر والبرتغال

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