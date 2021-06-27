Advertisements

الحكومة اللبنانية: عمليات التهريب إلى السعودية تسيء للعلاقات بين البلدين

الأحد 27/يونيو/2021 - 04:33 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

استنكرت مسؤولة رفيعة المستوى بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، اليوم الأحد، عمليات التهريب من لبنان إلى المملكة العربية السعودية.

 

وفي بيان لها أعربت نائبة رئيس مجلس الوزراء، وزيرة الدفاع، وزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال، زينة عكر، عن "استنكارها الشديد لما يقوم به بعض المجرمين من عمليات لتهريب مواد مخدرة إلى المملكة العربية السعودية من لبنان، وآخرها محاولة تهريب حوالي 14 مليون قرص مخدر من الكبتاغون مخفية داخل شحنة ألواح حديدية".

 

وأشارت المسؤولة إلى أن "جهودا كبيرة تبذل من قبل الأجهزة الأمنية في لبنان من أجل وقف التهريب، وقد تم ضبط عدد كبير من الشحنات التي كانت موضبة للتهريب إلى المملكة العربية السعودية أخيرا".

 

وأضافت أن "الحكومة اللبنانية تعمل أيضا على إجراءات من شأنها ضبط التهريب في المرافئ".

 

وأكدت المسؤولة أن "التهريب يشكل خطرا على المجتمع ومن شأنه الإساءة إلى العلاقات بين البلدين الشقيقين"، مشيرة إلى أن "التنسيق بين الأجهزة المعنية في البلدين سيحد من جريمة التهريب ويقضي عليه".

 

وفي وقت سابق من اليوم الأحد علق وزير الداخلية السعودي، عبد العزيز بن سعود بن نايف، على ضبط الأجهزة السعودية المعنية، يوم السبت، كمية من المخدرات مهربة إلى أراضي المملكة من لبنان، قائلا: "نحارب المخدرات بإجراءات أمنية حازمة، ونطور أدواتنا باستمرار لردع العصابات الإجرامية التي تتطور أساليبها، بل وأنواع السموم التي تروجها.. ونشترك في الجهود الدولية لتجفيف منابعها والحد من مخاطرها".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عمليات التهريب السعودية الحكومة اللبنانية

أخبار تهمك

موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ نصف ساعة

موسيماني يمنع نجم الأهلي من الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

عقب فوز الأهلي| مدرب سباحة بنادي شهير يقتل صديقه بطعنه في الصدر بالشيخ زايد

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يحسم صفقة نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 18 ساعة

نجم ريال مدريد السابق على أعتاب برشلونة

منذ حوالي 10 ساعة

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن سلالة "دلتا بلس" الجديدة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. المحكمة تحدد مصير مدرس بنها المتهم بالتحرش بالطالبات

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

جريزمان يحسم موقفه من الرحيل عن برشلونة

منذ ساعة و نصف

الأهلي يتأهب للإعلان الرسمي عن أول صفقاته الصيفية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أبو ريدة يتدخل لتقديم نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعة

الأهلي يخطط لتوجيه ضربة قوية للزمالك وعودة نجمه السابق

منذ حوالي 9 ساعات

السيسي عن سد النهضة: يمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري بمختلف جوانبه

منذ ساعة و 28 دقيقة

خبير تحكيمي يحسم الجدل حول واقعة طرد لاعب الترجي في لقاء الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

أول تعليق من مدرب الترجي بعد الخسارة القاسية ضد الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل من مجلس الوزراء بشأن رئيس جامعة الأزهر

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

لبنان يوقف أبرز مهربي الكبتاجون إلى دول عربية

السعودية تحبط عملية ضخمة لمخدر "الكبتاغون" من الأردن

هيئة الجمارك تحبط محاولتين لتهريب أكثر من مليوني قرص مخدر

"الجمارك" تضبط 197 ألف حبة كبتاجون في منفذ الحديثة

شرطة جدة تلقي القبض على مروج مخدرات

عاجل.. السعودية تحظر دخول الفواكه والخضر من لبنان

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:01 م

عاجل.. أبو ريدة يتدخل لتقديم نهائي دوري أبطال أفريقيا

عاجل من مجلس الوزراء بشأن رئيس جامعة الأزهر

02:02 م

موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

04:27 م

عاجل.. المحكمة تحدد مصير مدرس بنها المتهم بالتحرش بالطالبات

02:11 م

الأهلي يتأهب للإعلان الرسمي عن أول صفقاته الصيفية

03:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة