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تعرف على إيرادات فيلم "أحمد نوتردام" في دور العرض

الأحد 27/يونيو/2021 - 04:36 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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حقق فيلم احمد نوتردام للفنان رامز جلال أمس السبت، إيرادات وصلت إلى 64 ألفا و985 جنيها، ليتراجع الفيلم عن صدارة شباك التذاكر
 
كان النجم الكوميدي رامز جلال شارك جمهوره بالبوستر الرسمي لـ فيلم احمد نوتردام ، ونشره من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتب رامز جلال ، معلقا من خلال البوستر: "بسم الله توكلنا على الله والله المستعان واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.. بوستر فيلم #أحمد_نوتردام .. لا تخافوا، ولكن هزروا.. عيد الفطر 2021 وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر"
 

فيلم احمد نوتردام يشارك فيه بجانب رامز جلال وغادة عادل، كل من خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، انتصار، وعدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم،  ويعتبر العمل هو التعاون الثالث على التوالي بين المخرج محمود كريم ورامز جلال بعدما قدما سويًا فيلم "رغدة متوحشة"، وفيلم "سبع البرومبة".

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