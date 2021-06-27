تعرف على إيرادات فيلم "أحمد نوتردام" في دور العرض

حقق فيلم احمد نوتردام للفنان رامز جلال أمس السبت، إيرادات وصلت إلى 64 ألفا و985 جنيها، ليتراجع الفيلم عن صدارة شباك التذاكر

كان النجم الكوميدي رامز جلال شارك جمهوره بالبوستر الرسمي لـ فيلم احمد نوتردام ، ونشره من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.





وكتب رامز جلال ، معلقا من خلال البوستر: "بسم الله توكلنا على الله والله المستعان واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.. بوستر فيلم #أحمد_نوتردام .. لا تخافوا، ولكن هزروا.. عيد الفطر 2021 وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر"



