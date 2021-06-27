"التموين" تعلن أسعار اللحوم بالمجمعات مع اقتراب عيد الأضحى (فيديو)

قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن أسعار اللحوم ثابتة منذ العام الماضي ولم ترتفع رغم اقتراب عيد الأضحى المبارك.



وأضاف "خليل"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلام هوانم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الأحد، أن أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية تصل لـ 85 جنيه للسوداني، واللحوم البرازيلي من 65-85 جنيه، والدواجن بـ 37 جنيه، و50-55 جنيه سعر السمك البوري، وهي نفس أسعار العام الماضي، مشددًا على أن المخزون الاستراتيجي من السلع لمصر آمن لشهور عديدة، موضحًا أنه تم ضخ 1.8 مليار جنيه بوزارة التموين لزيادة المخزون من السلع من 3-6 شهور وبعض السلع يصل لـ 24 شهر.



وتابع رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن هناك احتياطي آمن وتعاقدات من اللحوم تصل لـ 24 شهر، لافتًا إلى أن خطة عيد الأضحى تتضمن ضخ 6 آلاف طن لحوم طازجة، و60 ألف طن لحوم مجمدة ودواجن وأسماك بمنافذ الشركة القابضة على مستوى الجمهورية، مناشدًا المواطنين بالتواصل على الخط الساخن 19588 للإبلاغ عن اي ارتفاع في الأسعار.

