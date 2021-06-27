Advertisements

"التموين" تعلن أسعار اللحوم بالمجمعات مع اقتراب عيد الأضحى (فيديو)

الأحد 27/يونيو/2021 - 04:47 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن أسعار اللحوم ثابتة منذ العام الماضي ولم ترتفع رغم اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وأضاف "خليل"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلام هوانم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الأحد، أن أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية تصل لـ 85 جنيه للسوداني، واللحوم البرازيلي من 65-85 جنيه، والدواجن بـ 37 جنيه، و50-55 جنيه سعر السمك البوري، وهي نفس أسعار العام الماضي، مشددًا على أن المخزون الاستراتيجي من السلع لمصر آمن لشهور عديدة، موضحًا أنه تم ضخ 1.8 مليار جنيه بوزارة التموين لزيادة المخزون من السلع من 3-6 شهور وبعض السلع يصل لـ 24 شهر.

وتابع رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن هناك احتياطي آمن وتعاقدات من اللحوم تصل لـ 24 شهر، لافتًا إلى أن خطة عيد الأضحى تتضمن ضخ 6 آلاف طن لحوم طازجة، و60 ألف طن لحوم مجمدة ودواجن وأسماك بمنافذ الشركة القابضة على مستوى الجمهورية، مناشدًا المواطنين بالتواصل على الخط الساخن 19588 للإبلاغ عن اي ارتفاع في الأسعار.

أخبار تهمك

السيسي عن سد النهضة: يمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري بمختلف جوانبه

منذ ساعة و نصف

عاجل.. أبو ريدة يتدخل لتقديم نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة

الأهلي يتأهب للإعلان الرسمي عن أول صفقاته الصيفية

منذ ساعتين

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

نجم ريال مدريد السابق على أعتاب برشلونة

منذ حوالي 10 ساعة

موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ 34 دقيقة

عقب فوز الأهلي| مدرب سباحة بنادي شهير يقتل صديقه بطعنه في الصدر بالشيخ زايد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. المحكمة تحدد مصير مدرس بنها المتهم بالتحرش بالطالبات

منذ ساعتين و 50 دقيقة

أول تعليق من مدرب الترجي بعد الخسارة القاسية ضد الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

جريزمان يحسم موقفه من الرحيل عن برشلونة

منذ ساعة و نصف

الأهلي يخطط لتوجيه ضربة قوية للزمالك وعودة نجمه السابق

منذ حوالي 9 ساعات

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن سلالة "دلتا بلس" الجديدة

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يحسم صفقة نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 18 ساعة

خبير تحكيمي يحسم الجدل حول واقعة طرد لاعب الترجي في لقاء الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يمنع نجم الأهلي من الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل من مجلس الوزراء بشأن رئيس جامعة الأزهر

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:01 م

عاجل.. أبو ريدة يتدخل لتقديم نهائي دوري أبطال أفريقيا

عاجل من مجلس الوزراء بشأن رئيس جامعة الأزهر

02:02 م

موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

04:27 م

عاجل.. المحكمة تحدد مصير مدرس بنها المتهم بالتحرش بالطالبات

02:11 م

الأهلي يتأهب للإعلان الرسمي عن أول صفقاته الصيفية

03:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة