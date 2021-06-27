"كان عايز يتحرش بيا".. التعدي على فتاة في عز النهار بالهرم (فيديو)

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من كاميرات المراقبة يرصد التعدي بالضرب على فتاة في إحدى مناطق العمرانية، بمحافظة الجيزة.



ويظهر من الفيديو أنها كانت تسير في الشارع، بصحبة إحد صديقاتها، وفجأة خرج شخص من بين سيارتين متوقفتين في الشارع، وانهال على وجهها صفعًا.



وبعد الحادثة نشرت الفتاة تفاصيل الواقعة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، واصفة ما حدث بأنه "أصعب موقف في حياتها"، حيث إن هذا الشخص نزل من السيارة "المكيروباص"، وأراد التحرش بها، وعندما رفضت ضربها.



وقالت الفتاة: "كان عاوز يتحرش بيا في وسط الشارع، ولما ماعرفش ضربني ومش هامه حد، والناس واقفة تتفرج وأنا مش عارفه آخد حقي، وكمان حاسة إني اتشليت وفي منطقتي ومش عارفة أجيب حقي، بعد ما اتهنت واتشتمت واتضربت بالطريقة دي".



وعبرت الفتاة عن حيرتها ودهشتها من الموقف، قائلة: "أنا مش عارفة أعمل حاجة غير إني أخدت رقم العربية وعملت محضر بس عارفة إن حقي مش هيتجاب، وهتفضل كل بنت تتعرض لمواقف زي دي ومتعرفش تاخد حقها ومش أول مرة موقف زي دا يحصل معايا وأنا ماشية في الشارع بس متوقعتش إن حد بجح يقوم يضربني.. في عز النهار والناس ماشيه في الشارع ملقيش حد يمسك فيه حتى أعرف آخده على القسم آخد حقي.. حسبي الله نعم وكيل أول مرة أتكلم ف حاجة زي كدا بس أنا تعبت من الناس والشارع وبقى بنسبالي مكان يخوف أنا مش عارفة أقول أيه تاني أو اكتب أيه".



وبعد قليل، ظهرت والدة "ليلى"، وقالت إن ابنتها ذهبت إلى آخر الحارة لكي تتلقى أحد الدروس الخصوصية، وتأخرت، وبعد قليل اتصلت بها ووجدتها تستغيث بعد تعرضها للضرب، لافتة إلى أنها ذهبت لنجدتها فـ"لقتها مرمية على الأرض"، مطالبة أجهزة الأمن بالتدخل للحصول على حق ابنتها.