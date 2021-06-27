يهدف للترويج للبضائع والمنتجات المصرية في مختلف الدول.. ما هو الكتالوج الإلكتروني؟

تهتم الدولة المصرية إلى حد كبير بزيادة صادراتها إلى مختلف الدول العربية والأجنبية، وتعظيم عوائدها الاقتصادية من وراء ذلك، من خلال محاور عدة، تستهدف في المقام الأول رفع جودة المنتجات المصرية، بما يمكنها من المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، والترويج لتلك المنتجات بالشكل الذي يليق بها، الأمر الذي يساهم في زيادة الطلب على تلك المنتجات، وبالتالي زيادة صادرات مصر منها.



وتسعى مصر، من خلال وزارة قطاع الأعمال العام، إلى دعم المنتجات المصرية، القابلة للتصدير، حيث دشنت الكتالوج الإلكتروني للمنتجات المصرية، والذي يستهدف الترويج للصادرات المصرية في مختلف دول العالم.



ودعت وزارة قطاع الأعمال العام جميع الشركات المصرية، التي لديها منتجات قابلة للتصدير، لتسجيلها مجانا على الكتالوج الإلكتروني، المخطط استخدامه بواسطة شركة النصر للتصدير والاستيراد في شكلها الجديد "جسور" التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بهدف الترويج والوساطة للتجارة الخارجية المصرية في مختلف الدول، بهدف تعظيم الصادرات المصرية، لا سيما مع دول القارة الإفريقية.



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن الكتالوج الإلكتروني :



- يهدف الكتالوج الإلكتروني للترويج للبضائع والمنتجات المصرية القابلة للتصدير في مختلف دول العالم.



- التسجيل على الكتالوج الإلكتروني متاح للشركات بشكل مجاني.



- يتم التسجيل على الكتالوج الإلكتروني على الموقع (https:gosoor.com.eg).



- سيتم الترويج للمنتجات المسلجة على الكتالوج الإلكتروني من خلال 16 فرع، نقطة ارتكاز.



- من المخطط الوصول بالصادرات المصرية إلى الدول المحيطة بها، والتي تصل إلى حوالى 40 دولة في مختلف أنحاء العالم.



- تحددت دول الارتكاز في كل من البرازيل، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وفرنسا، روسيا، ودبي، وماليزيا، والهند، والصين، إلى جانب المغرب، والسودان، وغانا، والكاميرون، وجنوب إفريقيا، وفرعين آخرين في شرق إفريقيا بالتعاون مع شركة مشتركة مع القطاع الخاص باسم "Afrigate".



- يجري اختيار وتعيين فريق عمل محترف من مندوبين مبيعات (وسطاء، ومروجين) محليين في الفروع الخارجية.



- تكوين فريق عمل وإدارة خاصة للكتالوج الإلكتروني وخدمة العملاء.



كيفية التسجيل بالكتالوج الإلكتروني:



1- يتم الدخول على الموقع الإلكتروني (https:gosoor.com.eg).

2- يتم الضغط على الكتالوج الإلكتروني بأعلى الشاشة للدخول على المنصة.

3- في أول زيارة للموقع، سوف تقوم بالتسجيل في المنصة، وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك، وإمكانية حفظها لتسهيل عملية الدخول في كل مرة.

4- سوف تظهر شاشة إدخال بيانات المستخدم، قم بإدخال جميع البيانات، وبعدها سوف يتم إرسال رسالة ترحيب إلى البريد الإلكتروني الخاص بك.

5- قم بتسجيل الدخول إلى حسابك، حيث يوجد 3 أقسام يجب ملؤها، وهي: بيانات شركتي، ومنتجاتي، والمواد الخام.

6- بعد ذلك قم بإدخال بيانات الشركة، من اسم الشركة ونوع الصناعة واسم ووظيفة الشخص المسؤول، وباقي البيانات المطلوبة، مع الالتزام بالبيانات الإلزامية، ورفع الأوراق ارسمية للشركة من خلال بيانات شركتي، يليها تعديل، بعدها يتم إرسال جميع بيانات الشركة إلى فريق الكتالوج الإلكتروني لمراجعتها، وتفعيل طلبك، والتأكد من صحة البيانات، والموافقة على إضافة منتجات الشركة، وذلك عن طريق استقبال بريد إلكتروني من الفريق بما يفيد قبول طلب التسجيل أو الرفض لاستكمال البيانات.

7- بعد تفعيل طلب تسجيل الشركة، سوف تقوم بإدخال نوعين من المنتجات، من خلال قائمة الرقم الجمركي (HS Code) لكل منتج على حدة، ويمكن إدخال أكثر من منتج في خطوة واحدة.

8- بعد تحميل كل الأصناف، سوف يتم مراجعتها من قبل الفريق المختص، وتفعيلها على المنصة، لاستكمال عملية التسويق لها من خلال الفروع الخارجية.

8- في حالة وجود أي فرصة بيعية للمنتجات، سيتم التواصل مع الشخص المسؤول المسجل على المنصة لاستكمال عملية البيع والوساطة من خلال الكتالوج الإلكتروني.