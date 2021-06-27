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الزمالك يتحرك لتمديد عقد هذا الثنائي

الأحد 27/يونيو/2021 - 05:00 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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استقر مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب، على فتح المفاوضات مع الثنائى طارق حامد ومحمد أبو جبل لاعبا الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض خلال الفترة المقبلة.

تمديد عقود طارق حامد وأبو جبل

وتحدد جلسة بين مسؤولي اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك والثنائي طارق حامد وأبو جبل خلال الأسبوع المقبل لتجديد تعاقدهما الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل.

وكان طارق حامد لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، قد تلقى بعض العروض الشفهية من الدوري السعودي والإماراتي عن طريق وكيل أعماله، للرحيل عن القلعة البيضاء في الميركاتو الصيفي المقبل.

ومن المنتظر أن تحسم إدارة الزمالك المفاوضات مع الثنائي طارق حامد وأبو جبل في الفترة المقبلة أسرع وتحديداً قبل بداية الموسم المقبل، مثلما حدث مع الثنائى أحمد سيد زيزو و محمود الونش اللذان مددا تعاقدهمت رسميا مع القلعة البيضاء الأسبوع الماضي.

وفي سياق آخر، يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون لمواجهة مصر المقاصة مساء الاثنين ضمن إطار منافسات بطولة الدوري المصري.
 

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طارق حامد الزمالك الدوري المصري أبو جبل

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