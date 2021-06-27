نجم ألمانيا يوجه رسالة نارية إلى منتخب إنجلترا

لم تتدرب ألمانيا كثيرا على ركلات الترجيح قبل مواجهة إنجلترا في دور 16 ببطولة أوروبا لكرة القدم في استاد ويمبلي الثلاثاء إذ تأمل في حسم اللقاء خلال 90 دقيقة.



وفازت ألمانيا في كل المباريات في كأس العالم عند الاحتكام لركلات الترجيح بجانب مباراتين من ثلاث في بطولة أوروبا وخسرت فقط في نهائي بطولة أوروبا 1976 أمام تشيكوسلوفاكيا.



كما تغلبت على إنجلترا بركلات الترجيح في ويمبلي في الدور قبل النهائي بنسخة 1996 قبل أن تحقق لقبها الثالث بالبطولة الأوروبية.



وقال كاي هافيرتز لاعب وسط ألمانيا في مؤتمر صحافي من مقر التدريبات في بافاريا يوم الأحد: سندخل المباراة برغبة في حسم الفوز خلال 90 دقيقة، قد تذهب المباراة إلى ركلات الترجيح في هذه المرحلة من البطولة لذا يجب أن نستعد وبالطبع بعد المران سددنا بعض الركلات لنرى من الأفضل في التسديد، لكن هذه ليست أكبر مشكلة بالمباراة وربما تكون 120 دقيقة قبل الركلات أهم ووضع الكثير من الضغوط علينا بالتفكير في ركلات الترجيح ليس جيدا.



وفازت ألمانيا في مباراة واحدة فقط بدور المجموعات لكنها تأهلت لدور 16 باحتلال المركز الثاني عقب التعادل بشق الأنفس 2-2 مع المجر.



كما لم تكن إنجلترا مبهرة لكنها أكثر فاعلية إذ احتلت صدارة المجموعة الرابعة بسبع نقاط ولم تستقبل أي هدف إلا أنها الأقل تسجيلا للأهداف بين المتصدرين حيث سجلت هدفين فقط.



وتابع هافيرتز الذي سيواجه العديد من زملائه في تشيلسي: سيكون من الخطأ التقليل منهم. نعرف إنجلترا جيدا ولديها البعض من أفضل لاعبي العالم ويمكنها التحسن.



وواصل: لكن إنجلترا لم تستقبل أي هدف بالبطولة حتى الآن وتتمتع بقدرات فردية كبيرة ويجب احترامها لكننا نملك لاعبين جيدين أيضا وبالنسبة لي وللفريق ستكون مواجهة مميزة.