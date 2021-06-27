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'الوطنية للصحافة' تهنئ السيسي بالذكرى الثامنة لـ 30 يونيو

الأحد 27/يونيو/2021 - 05:02 م
بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن
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أرسل المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وأكد رئيس الهيئة، خلال البرقية، أن ثورة "30 يونيو " جاءت طوق النجاة الذى أنقذ البلاد من براثن قوى الشر والظلام ،ليستعيد الشعب المصرى بلاده مرة أخرى، وأضاف قائلا: ثورة كشفت معدناً أصيلاً لمن حمل الروح فداءً للوطن وحماية لأبنائه ومقدراته ، لمن ضحى ولا يزال وحمل أوجاع وهموم بلاده ، وأزاح عن مصر أهل الشر وأتباعهم وقضى على أوهام المتآمرين.

وجاء في نص البرقية:

يسعدني أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية وجموع العاملين بها من صحفيين وإداريين وعمال؛ أسمى آيات التهاني بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة، التي ضرب فيها شعب مصر العظيم وقواته المسلحة أروع الأمثلة في الدفاع عن الهوية الوطنية نسيجاً واحداً متماسكاً والحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

سيادة الرئيس..

جاءت ثورة "30 يونيو " من شعب عظيم فى دولة عظيمة لتكون طوق النجاة الذى أنقذ البلاد من براثن قوى الشر والظلام ،ليستعيد الشعب المصرى بلاده مرة أخرى.

ثورة كشفت معدناً أصيلاً لمن حمل الروح فداءً للوطن وحماية لأبنائه ومقدراته ، لمن ضحى ولا يزال وحمل أوجاع وهموم بلاده ، وأزاح عن مصر أهل الشر وأتباعهم وقضى على أوهام المتآمرين.

ثمان سنوات مرت على ثورتنا المجيدة في 30 يونيو شهدت بلادنا خلالها طفرات غير مسبوقة في جميع القطاعات في ظل قيادتكم الحكيمة ؛ وباتت مصر نموذجاً ناجحاً يشار إليه بالبنان في كافة المحافل الدولية بقدرة قيادتها السياسية على إدارة منظومة متكاملة وإصلاح شامل في جميع المجالات و إشادات دولية متواصلة لم تنقطع حتى في أحلك اللحظات التي مر بها العالم خلال جائحة كورونا؛ لتستعيد مصر مكانتها دولياً وإقليمياً ، ودورها الرئيسي في حفظ أمن واستقرار المنطقة.

وبدعم ومساندة سيادتكم للصحافة القومية وأهمية دورها التثقيفي والتنويري، ستكون كما كانت دائماً خط الدفاع الأول عن الدولة المصرية وقضايا وطننا وأمننا القومي ، والداعم الرئيسي لها على كافة الأصعدة .

فخامة الرئيس..

"نعاهدكم بمواصلة مسيرة العمل والبناء لرفعة وطننا الحبيب، وأن يكلل الله مسيرتكم بالتوفيق والسداد، حفظكم الله وسدد على طريق الحق والخير خطاكم.
                 

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