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غدًا.. "النقد الدولي" يستعراض أداء الاقتصاد المصري في مؤتمر صحفي

الأحد 27/يونيو/2021 - 05:09 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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يعقد صندوق النقد الدولي غدًا  الاثنين، مؤتمرا صحفيا "عن بعد" حول انتهاء مراجعة الأداء الثانية ضمن اتفاق الاستعداد الائتماني مع مصر واستكمال المجلس التنفيذي مشاورات المادة الرابعة لعام 2021.

وتستعرض سيلين آلارد رئيسة بعثة الصندوق لمصر، تفاصيل اختتام مشاورات المادة الرابعة واستكمال مراجعة الأداء الثانية والأخيرة لمصر في ظل اتفاق الاستعداد الائتماني والذي بموجبه تحصل مصر على 5.4 مليار دولار.

كان المجلس التنفيذي قد أشاد بتعامل مصر مع جائحة "كورونا" من خلال تقديم تيسيرات نقدية ومالية حكيمة وفي وقتها الملائم، ما ساعد على تخفيف تداعيات الآثار الصحية والاجتماعية للجائحة، وكذلك الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والقدرة على تحمل الديون وثقة المستثمرين.

وقالت أنطوانيت سايح نائبة مدير صندوق النقد الدولي والرئيسة بالنيابة - في وقت سابق - إن الحكومة المصرية تعاملت بشكل جيد مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، فقد أسهمت السياسات الاقتصادية الاستباقية في حماية الاقتصاد من العبء الكامل للأزمة، وحافظت على استقرار الاقتصاد الكلي وثقة المستثمرين.

جدير بالذكر أن المجلس التنفيذي للصندوق كان قد وافق 26 يونيو 2020 على برنامج الاستعداد الائتماني من أجل دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في مواجهة تداعيات "كوفيد-19"، مع الحفاظ على الإنجازات التي تحققت خلال السنوات السابقة.

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