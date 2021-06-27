Advertisements

الري: تنفييذ 6 إزالات اليوم بمحافظة أسيوط

الأحد 27/يونيو/2021 - 05:09 م
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
Advertisements
أعلنت وزارة الموارد المائية والري في بيان لها اليوم، تنفيذ 6 إزالات للتعديات على أملاك ري، خلال حملة موسعة بمختلف مراكزالمحافظة.

وقالت الوزارة خلال البيان، إن الإزالات إشتملت قرارات إزالة ردم ورفع مخلفات بحجم إجمالي 222 م٣ بناحية عزبة الشراقوة - الحواتكة - مركز منفلوط - أسيوط، مؤكدة أنه تم ذلك بمعرفة المخالفين وعلى نفقتهم وتحت إشراف مهندسي الإدارة،وذلك بالتنسيق مع الاجهزة الامنية والمحلية المختصة.

الجدير بالذكر أن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري أكد أن أجهزة الوزارة تواصل حملاتها للقضاء على كافة أشكال التعديات على نهر النيل ووأد هذه التعديات في مهدها، والتي يعتبر أخطرها الردم في مجري نهر النيل، حيث أن التمادي في ذلك النوع من التعدي يؤدي إلى تقليص القطاع المائي للمجرى وبالتالي عدم التمكن من إمرار التصرفات اللازمة.

وأشار وزير الري الى أن التصدي الفوري والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن وتحويل المتعدي إلى النيابة العسكرية، يهدف للحفاظ على المجاري المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.

وأضاف "عبدالعاطي" أن الوزارة لا تتهاون مع أي تعدي أيًا كان حجمه أو مرتكبه بهدف الوصول بنهر النيل إلى "نيل بلا تعديات".

وأطلقت الوزارة حملة بإسم إنقاذ النيل، والتي تهدف الى حماية نهر النيل، عن طريق إزالة كافة التعديات علي نهر النيل وكافة المجاري المائية، وذلك للحفاظ على نهر النيل وضمان وصول المياه إلى كافة الترع.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الري نيل بلا تعديات دكتور محمد عبد العاطي الفجر الجولة الـ 17 للإزالات التعديات على أملاك الري إزالات أخبار اليوم

أخبار تهمك

الجوكر الذهبي.. موعد إعلان الأهلي عن أولى صفقاته الصيفية

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. المحكمة تحدد مصير مدرس بنها المتهم بالتحرش بالطالبات

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من مدرب الترجي بعد الخسارة القاسية ضد الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

جريزمان يحسم موقفه من الرحيل عن برشلونة

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يمنع نجم الأهلي من الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتأهب للإعلان الرسمي عن أول صفقاته الصيفية

منذ ساعتين و 24 دقيقة

"كان عايز يتحرش بيا".. التعدي على فتاة في عز النهار بالهرم (فيديو)

منذ 43 دقيقة

الزمالك يحسم صفقة نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 19 ساعة

موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أبو ريدة يتدخل لتقديم نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

السيسي عن سد النهضة: يمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري بمختلف جوانبه

منذ أقل من ساعتين

نجم ريال مدريد السابق على أعتاب برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل من مجلس الوزراء بشأن رئيس جامعة الأزهر

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يخطط لتوجيه ضربة قوية للزمالك وعودة نجمه السابق

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يتحرك لتمديد عقد هذا الثنائي

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

الري: تنفيذ 7 إزالات جديدة اليوم بمحافظتي المنوفية وأسيوط

الري: تنفيذ 21 إزالة جديدة اليوم بـ4 محافظات

الري: تنفيذ 6 إزالات اليوم بأسيوط

الري: تنفيذ 37 إزالة جديدة اليوم بـ 5 محافظات

الري: تنفيذ 44 إزالات جديدة اليوم بـ 8 محافظات

"الري": تنفيذ 56 إزالة جديدة اليوم في 8 محافظات

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:01 م

عاجل.. أبو ريدة يتدخل لتقديم نهائي دوري أبطال أفريقيا

عاجل من مجلس الوزراء بشأن رئيس جامعة الأزهر

02:02 م

موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

04:27 م

عاجل.. المحكمة تحدد مصير مدرس بنها المتهم بالتحرش بالطالبات

02:11 م

الزمالك يتحرك لتمديد عقد هذا الثنائي

05:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة