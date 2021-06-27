الري: تنفييذ 6 إزالات اليوم بمحافظة أسيوط

أعلنت وزارة الموارد المائية والري في بيان لها اليوم، تنفيذ 6 إزالات للتعديات على أملاك ري، خلال حملة موسعة بمختلف مراكزالمحافظة.



وقالت الوزارة خلال البيان، إن الإزالات إشتملت قرارات إزالة ردم ورفع مخلفات بحجم إجمالي 222 م٣ بناحية عزبة الشراقوة - الحواتكة - مركز منفلوط - أسيوط، مؤكدة أنه تم ذلك بمعرفة المخالفين وعلى نفقتهم وتحت إشراف مهندسي الإدارة،وذلك بالتنسيق مع الاجهزة الامنية والمحلية المختصة.



الجدير بالذكر أن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري أكد أن أجهزة الوزارة تواصل حملاتها للقضاء على كافة أشكال التعديات على نهر النيل ووأد هذه التعديات في مهدها، والتي يعتبر أخطرها الردم في مجري نهر النيل، حيث أن التمادي في ذلك النوع من التعدي يؤدي إلى تقليص القطاع المائي للمجرى وبالتالي عدم التمكن من إمرار التصرفات اللازمة.



وأشار وزير الري الى أن التصدي الفوري والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن وتحويل المتعدي إلى النيابة العسكرية، يهدف للحفاظ على المجاري المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.



وأضاف "عبدالعاطي" أن الوزارة لا تتهاون مع أي تعدي أيًا كان حجمه أو مرتكبه بهدف الوصول بنهر النيل إلى "نيل بلا تعديات".



وأطلقت الوزارة حملة بإسم إنقاذ النيل، والتي تهدف الى حماية نهر النيل، عن طريق إزالة كافة التعديات علي نهر النيل وكافة المجاري المائية، وذلك للحفاظ على نهر النيل وضمان وصول المياه إلى كافة الترع.

