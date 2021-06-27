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التحالف العربي يحبط هجوم بطائرتين مسيرتين لميليشيا الحوثي صوب خميس مشيط
الأحد 27/يونيو/2021 - 05:10 م
وكالات
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أعلن التحالف
العربي بقيادة الرياض أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت طائرتين مسيرتين مفخختين
أطلقتهما جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية تجاه مدينة خميس مشيط
بجنوب غرب المملكة.
وشدد التحالف
على أنه يتخذ "الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد
الوشيك"، مضيفا أن "كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت كافة المحاولات
العدائية تجاه المملكة".
وكان التحالف
قد أعلن فجر اليوم عن اعتراض الدفاعات السعودية طائرة مسيرة أخرى وصاروخا باليستيا
أطلقهما الحوثيون باتجاه خميس مشيط، بالإضافة إلى صاروخ أخر أطلق باتجاه مدينة
نجران.
ولم يعلق
الحوثيون على الموضوع حتى الآن.
وشنت ميليشيا
الحوثي في الآونة الأخيرة سلسلة هجمات بطائرات مسيرة على قاعدة الملك خالد الجوية
الواقعة في خميس مشيط بالسعودية.
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