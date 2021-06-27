الملكة.. هكذا تفاعل الجمهور مع أحدث إطلالة للنجمة عبير صبري



شاركت الفنانة عبير صبري جمهورها، ومتابعيها عدة صور لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".







وظهرت عبير صبري بإطلالة أنيقة، ومكياج جذاب أبرز جمال ملامحها، وتفاعل عدد كبير من متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات كالآتى: “الملكة - ما شاء الله - قمر - ربنا يحميكى”.





يذكر أن الفنانة عبير صبري شاركت في سباق دراما رمضان 2021، بمسلسل «موسى» لـ محمد رمضان، وإنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفني، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.





مسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبدالرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.