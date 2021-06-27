من داخل الجيم.. أحمد الفيشاوي يستعرض لياقته البدينة

شارك الفنان أحمد الفيشاوي جمهوره ومحبيه، صورا جديدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".







وظهر أحمد الفيشاوي من داخل الجيم، وهو يمارس التمارين الرياضية، وعلق قائلاً: "عندما تخلط العرق مع اللون الأحمر سوف يعطيك الدم! وضع الوحش". وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه.





يذكر أن أحمد الفيشاوي ينتظر عرض فيلم "ريتسا" من تأليف معتز فتيحة، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج أحمد يسري، ويشارك في بطولة الفيلم محمود حميدة، احمد الفيشاوي ،وأمير المصرى، وكارولين عزمى ومي الغيطي ومريم الخشت ونور إيهاب وعائشة بن أحمد، وتدور أحداثه حول 3 قصص حب مختلفة، وكل قصة لها طابع خاص، وتسير فى خطوط متوازية إلا أن هناك رابطا بينها.