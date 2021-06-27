7.7 مليار دولار خسائر قطاع الطيران الأفريقي في 2020 بسبب كورونا













ذكر اتحاد النقل الجوي الدولي "إياتا" أن القيود التي فرضتها الحكومات في سياق مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد -19) والتي أدت إلى انخفاض حركة المرور، تسببت في خسائر بلغت 7.7 مليار دولار في قطاع الطيران في العام 2020 بإفريقيا.





وقال نائب الرئيس الإقليمي لـ"إياتا" لأفريقيا والشرق الأوسط، كامل العوضي - خلال مؤتمر صحفي افتراضي حول كوفيد-19 والطيران المدني نظمه المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا - إن نحو 7 ملايين موظف قد عانوا نتيجة لذلك، وأشهرت نحو 8 شركات طيران في أفريقيا إفلاسها، مشيرا إلى أنه يتعين الانتظار حتى عام 2023 أو 2024 حتى يتحسن الوضع في قطاع الطيران ، والعودة إلى أرقام عام 2019.





ومن جانبها ، أكدت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا، ماتشيديسو مويتي، أن عدد الإصابات في أفريقيا آخذ في الارتفاع وأن الموجة الثالثة تتسارع وتنتشر بشكل أسرع وتضرب أكثر.





وأشارت إلى أن ما يزيد قليلاً على 1% من سكان أفريقيا قد تلقوا التطعيم ضد كوفيد-19 بشكل كامل، مضيفة أن الأمر يتطلب 700 مليون جرعة إضافية من لقاح كوفيد-19 لتطعيم 30% من السكان الأفارقة تطعيماً كاملاً بحلول نهاية عام 2021.